Concorsi Sicilia 2021: le offerte di lavoro a Catania

Concorsi Sicilia 2021: tra i tanti bandi pubblicati e ancora attivi, ci sono anche diverse offerte di lavoro a Catania. Vediamo quali sono le figure più ricercate.

Sono attivi diversi bandi per Concorsi Sicilia 2021: tra questi pubblicate anche nuove e diverse opportunità lavorative a Catania per giovani e non. Di seguito si riportano i bandi attivi e le figure professionali ricercate.

L’Università di Catania assume

L’Università di Catania ha indetto i seguenti concorsi con scadenza fissata per l’11 aprile 2021:

di durata triennale per lo svolgimento di attività di ricerca, didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti, per i seguenti settori concorsuali: Anatomia Patologica, Otorinolaringoiatra e audiologia e Neurologia; procedura di selezione per la chiamata di un professore di prima fascia per il Dipartimento di Economia e Impresa, per il settore di Economia degli intermediari finanziari e finanza aziendale;

Per maggiori informazioni si può consultare il sito della Gazzetta Ufficiale.

Offerte Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Tra i vari Concorsi Sicilia 2021, è stato indetto un concorso, per titoli e colloquio, presso la sezione di Catania dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. La copertura è di un posto di funzionario di amministrazione V livello, a tempo determinato e parziale al 50%.

Il termine di scadenza del concorso è previsto per l’1 aprile 2021 e la domanda deve essere inoltrata tramite PEC all’indirizzo concorsi@pec.ingv.it. Il bando completo del concorso sarà consultabile sul sito dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.

Offerte Comune di Belpasso

Concorso per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 4 cat. C, profilo professionale geometra, con riserva del 50% dei posti al personale interno. Il testo del bando potrà essere visionato nel sito del comune di Belpasso.

Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro le 23.59 del 30imo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, che è avvenuto in data 26 febbraio 2021.

Comune di Gravina di Catania

È stata indetta manifestazione di interesse per individuare le seguenti figure professionali:

n. 2 istruttori amministrativi, cat. C;

n. 1 istruttore direttivo tecnico (ingegnere), cat. D;

n. 1 istruttore direttivo informatico, cat. D;

n. 2 istruttori direttivi di vigilanza, cat. D;

n. 1 istruttore tecnico (geometra), cat. C;

n. 1 istruttore informatico, cat. C;

attraverso l’utilizzo di idonei non assunti in varie graduatorie di concorso di altro Ente locale. Le domande di partecipazione devono essere presentate entro 30 giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, che è avvenuto in data 26 febbraio 2021.

Il testo integrale dell’avviso è pubblicato all’albo pretorio e nel sito del Comune di Gravina di Catania.