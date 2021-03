Sicilia zona arancione: fino a quando? In tanti si domandano già fino a quando saranno valide le limitazioni e le misure restrittive in Sicilia

Sicilia zona arancione a partire da oggi, lunedì 15 marzo. Si applicano nuove regole e misure, rispetto a quelle delle settimane precedenti.

Per decisione del Governo nazionale, infatti, tutte le zone gialle sono passate in zona arancione. Ma c’è già chi si chiede: fino a quando durerà la zona arancione in Sicilia?

La Sicilia sarà zona arancione fino al 6 aprile. Nello specifico, ci sarà la parentesi di Pasqua e Pasquetta, dove tutta Italia diventa zona rossa: nello specifico, nei giorni 3,4 e 5 aprile le misure diventeranno ancora più restrittive.

Dopodiché, la zona arancione proseguirà fino al 6 aprile compreso. Non si hanno ancora notizie su quali misure verranno adottate dopo il 6 aprile, ma molto dipenderà sicuramente dai dati di contagi e numero positivi.

Il passaggio da zona gialla a zona arancione, a livello nazionale, è stato fortemente voluto dal Comitato tecnico-scientifico che ha giudicato inefficaci le misure della zona gialla.