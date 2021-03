Coronavirus Sicilia, oggi -585 attuali positivi: il bollettino di oggi

Coronavirus Sicilia: rimane stabile la curva dei contagi in Sicilia, pur con un leggero aumento rispetto a ieri. Ecco gli ultimi dati del Ministero della Salute.

Gli ultimi dati sul Coronavirus Sicilia confermano il trend dei giorni scorsi. Mentre il resto dell’Italia e in affanno, la Sicilia sembra resistere a quello che dagli esperti è stato definito come l’inizio della “terza ondata”. Il presidente della Regione, Nello Musumeci, punta infatti alla zona bianca – già accaduto per la Sardegna –, ma saranno i dati delle prossime settimane a stabilirlo. Per quanto riguarda i contagi delle ultime 24 ore, ecco l’aggiornamento del Ministero della Salute.

Coronavirus Sicilia: i contagi delle ultime 24 ore

Per quanto riguarda il numero di contagi nelle ultime ore, si registra un incremento di +560 nuovi casi per un totale di 154.701 dall’inizio della pandemia. Anche oggi si registrano nuove vittime, sebbene il numero sia in calo rispetto alle ultime settimane: sono 14 i decessi nelle ultime ventiquattro ore per un totale di 4.201 decessi dall’inizio della pandemia.