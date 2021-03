Covid-19, Musumeci: “Puntiamo a zona bianca ma basta poco per tornare a chiusure”

Il Presidente Musumeci torna a parlare di zona bianca, obiettivo principale, ma continuando ad invitare chi abita in Sicilia a mantenere un alto livello di attenzione.

Il Presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci ha parlato oggi ai giornalisti: punta alla zona bianca ma continua a richiedere prudenza ai siciliani.

“Oggi in Sicilia viviamo una condizione di non emergenza e questo, in un certo senso, rende più difficile l’impegno di ciascuno di noi perché il calo di attenzione può determinare una riduzione della cultura della prudenza e cautela – ha indicato Musumeci – . Godiamoci questa zona gialla puntando alla zona bianca, ma senza dimenticare che bastano pochi giorni di distrazione collettiva per tornare alle chiusure e noi questo non ce lo possiamo permettere”.

“L’indice di Rt credo sia intorno allo 0,74 – ha continuato – quindi siamo a livelli assai bassi e si sono ridotti anche i ricoveri in terapia intensiva. Sta diminuendo il numero delle perdite umane – ha concluso – ma tutto può cambiare da un giorno all’altro”.

E ancora, sul turismo.

“Sul turismo siamo fermi come ovvio, perché il turismo è risorsa umana e la risorsa umana non deve andare in giro altrimenti conteremo i morti per strada – ha annunciato il presidente – . Speriamo di aprire tutto entro l’estate”.