Decathlon Catania: tutti i servizi offerti e i nuovi orari

Decathlon Catania è uno dei più grandi negozi di articoli sportivi della Sicilia. Le indicazioni su orari di apertura, come arrivare e servizi offerti online.

Decathlon Catania è tra i più grandi negozi di articoli sportivi nella provincia etnea e in Sicilia, diventando negli anni un punto di riferimento nell’ambito. Che si tratti di amanti dello sport alle prime armi o di esperti che cercano degli attrezzi più professionali, lo store catanese ha un catalogo in grado di soddisfare tutti i gusti. Di seguito, una guida completa di orari di apertura, posizione e servizi all’interno del negozio.

Decathlon Catania Orari

Gli orari di apertura e chiusura di Decathlon Catania sono stati influenzati dalla situazione sanitaria. Trovandosi all’interno di un parco commerciale, come tutti gli altri negozi non essenziali anche il Decathlon etneo è costretto alla chiusura fine settimanale.

Decathlon Catania, dunque, è aperto nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 21. Chiuso, invece, sabato e domenica, nonché negli altri giorni festivi e prefestivi. Una misura decisa a livello nazionale per evitare assembramenti.

Decathlon Catania come arrivare

Assieme ad altri 128 negozi, Decathlon Catania fa parte del centro commerciale Porte di Catania, non distante dalla zona industriale del capoluogo. Si trova in via Gelso Bianco, sulla SS 192. Per arrivare da Catania, ipotizzando una partenza dal centro, bisogna uscire dalla città e andare in direzione dell’Asse Attrezzato, prendendo l’uscita Zia Lisa verso l’aeroporto di Catania/ Enna/Gela/Porte di Catania. Quindi, arrivati alla rotonda nei pressi di via Giuseppe Di Gregorio, bisogna prendere la terza uscita nelle due rotonde successive e seguire le indicazioni stradali, arrivando agevolmente a destinazione.

In alternativa, allungando un po’, è possibile raggiungere Decathlon Catania dai Lidi della Playa. In questo caso basta proseguire lungo la SS114 e poi svoltare alla SP071. Dopodiché, per arrivare a destinazione basta usare la corsia di destra per prendere lo svincolo per Stazione Bicocca/Enna/Parco Commerciale/Zona Industriale e seguire le indicazioni presenti sul posto.

I servizi offerti da Decathlon Catania

Oltre a una vasta offerta di abbigliamento e attrezzatura sportiva, Decathlon Catania consente di personalizzare i prodotti acquistati, attraverso un laboratorio che ottiene riscontro positivo dagli utenti nel 79,6% dei casi, come dimostrano le recensioni sul web. Tre i principali servizi offerti dal laboratorio:

Personalizzazione : servizi di stampa e ricamo multicolor sull’abbigliamento sportivo e sull’attrezzatura, con costi variabili a seconda dell’opzione scelta.

: servizi di stampa e ricamo multicolor sull’abbigliamento sportivo e sull’attrezzatura, con costi variabili a seconda dell’opzione scelta. Manutenzione e riparazione : i tecnici di Decathlon si occupano anche di riparare o revisionare il materiale sportivo. Sul sito online, sono 11 gli sport sui quali è possibile esercitare questa opzione, dalla bici al fitness fino a skateboard e pattinaggio.

: i tecnici di Decathlon si occupano anche di riparare o revisionare il materiale sportivo. Sul sito online, sono 11 gli sport sui quali è possibile esercitare questa opzione, dalla bici al fitness fino a skateboard e pattinaggio. Assistenza post-vendita: online, infine, sono disponibili numerose informazioni sui pezzi di ricambio disponibili, nonché i video per effettuare in autonomia riparazioni e manutenzioni.

Tra gli altri servizi, infine, si ricorda che Decathlon Catania mette a disposizione dei clienti anche il “click and collect“, il sistema che consente di acquistare i prodotti dal negozio online e ritirarli direttamente in negozio, senza costi di spedizione. Possibile, infine, come in molti altri negozi, acquistare una carta regalo di valore variabile.