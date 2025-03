Eventi Catania: una carrellata degli eventi più attesi di questo fine settimana nella città Etnea. Se siete in cerca di spettacoli teatrali, mercatini vintage o eventi a tema supereroi, Catania ha in serbo per voi diverse sorprese!

Eventi Catania: alla scoperta dell’uomo ragno, presso il teatro metropolitan

Parte l’11 ottobre 2024 dal Teatro Fraschini di Pavia il tour teatrale Alla ricerca dell’uomo ragno, lo spettacolo che racconta la vera storia degli 883, interpretato da Mauro Repetto.

Dopo le anteprime primaverili, la tournée prende il via proprio dalla città in cui tutto ebbe inizio. Repetto, co-fondatore e autore di molte hit della band, porterà il pubblico in un viaggio tra ricordi, musica e aneddoti, raccontando la sua storia e quella del gruppo che ha segnato gli anni ‘90.

Lo show, tra realtà e fantasia, è ambientato in un Medioevo surreale: Repetto interagirà con sé stesso e con Max da ragazzi, oltre che con i personaggi chiave della carriera degli 883, proiettati su schermi con straordinari effetti visivi. Tra questi, il “Conte” Claudio Cecchetto, il “Barone” Fiorello, il “Principe” Jovanotti e il “Marchese” Jerry Scotti.

Tra momenti di comicità e nostalgia, Repetto ripercorrerà la genesi dei maggiori successi della band, cantando le hit più amate, rendendo omaggio agli artisti che lo hanno ispirato e presentando un brano inedito.

Appuntamento a Catania il 4 aprile 2025 al Teatro Metropolitan.

Lo spettacolo è scritto e diretto da Stefano Salvati e Maurizio Colombi, prodotto da Sold Out e Daimon Film.

Eventi Catania: mercatini vintage a piazza Verga

29 marzo 2025

Piazza Verga, Catania

Dalle 7:00 alle 14:00

Sabato 29 marzo torna il tanto atteso mercatino vintage di Piazza Verga, un’occasione unica per gli amanti dello shopping e della nostalgia. Passeggiando tra le bancarelle ricche di oggetti d’altri tempi, sarà possibile immergersi in un’atmosfera retrò e riscoprire piccoli tesori del passato.

Dai vinili ai vestiti d’epoca, dagli accessori vintage ai giocattoli collezionabili, il mercatino è un luogo ideale per chi ama lo stile senza tempo e per chi è alla ricerca di pezzi unici. L’ingresso è gratuito, quindi approfittatene per fare un tuffo nei ricordi e, magari, portare a casa qualche chicca introvabile altrove!

Spider-Man a Catania

Dal 28 al 30 marzo 2025

Centro Commerciale Porte di Catania

9:00-13:00 | 15:00-19:00

Per tutti i fan di Spider-Man e Spidey, grandi e piccoli, il Centro Commerciale Porte di Catania si trasforma in un universo dedicato al supereroe Marvel più amato! Un evento speciale per immergersi nel mondo dell’Uomo Ragno e vivere un’esperienza indimenticabile.

Attività speciali in programma:

Laboratori di disegno per creare il proprio Spider-Man;

Giochi e attività interattive per i più piccoli, gestiti dallo staff del centro;

Gadget esclusivo per chi si presenta vestito da Spider-Man!

Cosplayer e appassionati sono i benvenuti! Non dimenticate la maschera e lo spara-ragnatele per un’esperienza da veri supereroi.