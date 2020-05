Porte di Catania: i nuovi orari ed i negozi del centro

Da qualche giorno è di nuovo possibile acquistare, seppur rispettando le regole, nei negozi dei centri commerciali: anche Porte di Catania è pronto ad accogliere i clienti. Di seguito tutte le informazioni riguardo il centro commerciale.

Porte di Catania: è questo il nome di uno dei principali centri commerciali della città etnea. Non si tratta soltanto di un’area in cui è possibile acquistare qualsiasi prodotto, ma è anche il luogo perfetto per una passeggiata in famiglia o per una cena romantica con la propria metà. Di seguito tutto ciò che è necessario sapere prima di visitare il centro commerciale.

Porte di Catania: i negozi

La maglia che desideriamo, la cucina ideale per la nostra casa o il gioiello perfetto da regalare a chi amiamo: all’interno del centro commerciale Porte di Catania è possibile trovare tutto questo, e molto di più.

Tra i suoi 128 negozi, spiccano quelli di abbigliamento: citiamo Alcott, Zuiki, H&M, Adidas, Artigli, Candida, Cannella, Clayton, Sorbino, Desigual, Cotton&Silk, Conpibel e tanti altri. Se si vuole acquistare un gioiello, invece, è consigliabile visitare Stroili e Swarovski. Non mancano, poi, i negozi riservati agli oggetti per la cura della persona e della casa (Mondo Convenienza tra tutti). I più sportivi, poi, non potranno fare a meno di visitare (oltre che AW LAB e Foot Locker) il celebre Decathlon, distaccato dalla galleria.

Porte di Catania: i ristoranti e l’ipermercato

Si sceglie di recarsi in un centro commerciale solo per comprare? I numerosi siciliani pronti ad occupare i tavoli dell’area di ristorazione del centro Porte di Catania dimostrano il contrario. Si contano numerosi bar e altrettanti ristoranti, tra cui RoadHouse, Old Wild West, KFC e Capatoast. Se, al contrario, si opta per una cena in casa, è sempre possibile acquistare tutto il necessario all’interno del grande ipermercato Auchan.

Porte di Catania: gli orari di apertura

La corrente emergenza sanitaria ha modificato temporaneamente orari di apertura e chiusura del centro commerciale Porte di Catania. La galleria dei negozi, così come i ristoranti, è attualmente aperta dal lunedì al sabato dalle ore 10.00 alle ore 18.00. L’ipermercato, invece, è visitabile dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 20. Tutto chiuso la domenica.

Solitamente , però, galleria e ipermercato restano aperti tutti i giorni della settimana dalle ore 9.00 alle ore 21.00 mentre i ristoranti nel fine settimana restano aperti fino alle ore 22.00. Il centro commerciale rimane chiuso soltanto il 25 e 26 dicembre e 1 gennaio.

Porte di Catania: come raggiungere il centro

Il centro commerciale Porte di Catania è situato nella S.S via Gelso Bianco.