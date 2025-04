Un incidente insolito ma potenzialmente pericoloso ha mandato in tilt il traffico nella zona sud di Catania, nei pressi del centro commerciale “Porte di Catania”. Una pesante cabina elettrica, trasportata sul rimorchio di un tir, è precipitata sulla carreggiata mentre il mezzo tentava di attraversare un sottopasso lungo via Angelo Aiello.

L’accaduto

Secondo una prima ricostruzione, la cabina sarebbe rimasta incastrata sotto il cavalcavia, per poi staccarsi e cadere rovinosamente sull’asfalto, danneggiandosi in modo evidente. Fortunatamente, non si registrano feriti, ma l’accaduto ha causato enormi disagi alla viabilità, con lunghe code, complice anche l’orario di punta.

La dinamica dell’incidente sembra collegata a un errore di valutazione sull’altezza del carico: la cabina avrebbe superato i limiti consentiti per il transito sotto quel tratto di cavalcavia. Non è chiaro se il tir fosse autorizzato a percorrere quella tratta o se si sia trattato di un errore di percorso o di carico.