Lavoro Catania: Nike, Ikea e Lidl assumono

Numerose opportunità attive part-time e full time nel capoluogo etneo e nella provincia. Le offerte delle aziende private e i concorsi pubblici.

Sono diverse le offerte lavoro Catania pubblicate sul web negli ultimi giorni. Oltre ai numerosi concorsi Sicilia già attivi, alcuni dei quali si svolgeranno proprio nella città etnea, posizioni aperte si trovano anche nel settore privato. Vediamo le principali offerte attive in città e in provincia.

Lavoro Catania: Nike Part Time Athlete (Sales Associate)

La Nike, azienda leader in calzature, abbigliamento e accessori sportivi, cerca per il suo store di Catania un sales associate da assumere con contratto a chiamata e impiego part-time. La risorsa selezionata dovrà utilizzare capacità di servizio alla clientela, tecniche di vendita e conoscenza dei prodotti per mettere in comunicazione i clienti con il prodotto giusto e condurre le vendite. Richiesto, come requisito preferenziale, uno o più anni di servizio alla clientela e/o esperienza nel retail. Per candidarsi, è possibile inviare la propria candidatura nella sezione Jobs del sito della Nike o da LinkedIn.

Ikea lavora con noi

Per chi cerca lavoro a Catania, l’azienda svedese ha attivato, per la sede etnea, tre possibilità di stage, nelle seguenti posizioni:

Stage addetto vendite.

Stage area food.

Stage vendita in area kitchen.

In ogni caso, per queste offerte di lavoro Catania, previsto inserimento in stage con orario full-time (40 ore). Possibile la candidatura via LinkedIn e sul sito dell’azienda, alla sezione “lavora con noi”.

Offerte lavoro Catania alla Lidl

La sede regionale della Lidl a Misterbianco ha pubblicato un’offerta di lavoro part-time nella posizione di Sales Analyst. Si cerca, in particolare, un neolaureato in discipline a indirizzo economico, statistico o gestionale, con ottima conoscenza di Excel e buona conoscenza della lingua inglese. La risorsa si occuperà di analizzare e verificare gli ordini dei Punti Vendita e di elaborare report relativi all’andamento delle vendite all’interno della Direzione Regionale. Ci si può candidare dal sito dell’azienda, alla sezione “Lavoro Lidl” e cercando la posizione descritta.

Stage a Oranfresh

Azienda metalmeccanica ricerca, per la sede di Catania, neolaureati in Ingegneria Elettronica, Meccanica o Informatica da inserire tramite stage nel reparto produttivo. Dopo un periodo di formazione, la risorsa avrà l’obiettivo di supportare la produzione e di interfacciarsi con l’Ufficio Tecnico in base alle varie esigenze di produzione. Lo stage previsto è di 3 o 6 mesi con rimborso spese. Candidature inviabili tramite LinkedIn.

Requisiti fondamentali:

Laurea in Ingegneria Elettronica, Meccanica o Informatica conseguita da meno di 12 mesi;

conseguita da meno di 12 mesi; Buona conoscenza della lingua Inglese;

Ottima padronanza del pacchetto Office;

Flessibilità, orientamento al Problem Solving, predisposizione a lavorare in Team.