Catania, divieto di stazionamento a San Giovanni Li Cuti e piazza Duomo

Comune di Catania: ribadito il divieto di stazionamento a piazza Duomo e a San Giovanni Li Cuti nei weekend. L'ordinanza del sindaco Salvo Pogliese.

Niente tuffi a San Giovanni Li Cuti, né chiacchiere all’ombra dell’elefante in piazza Duomo durante il fine settimana. Lo ribadisce in una nota inviata dal Comune di Catania il sindaco Salvo Pogliese, che ricorda come, coerentemente con le misure in vigore a livello nazionale, sia ancora valido il divieto di stazionamento nei gradoni della fontana dell’Elefante di piazza Duomo, il venerdì dalle ore 16 e sabato e domenica dalle ore 9:00 e fino alle ore 22:00.

Al fine di evitare situazioni di assembramento e senza intralciare lo svolgimento delle attività commerciali, analoga ordinanza è valida anche per il borgo marinaro di San Giovanni Li Cuti, sabato e domenica dalle ore 9.00 e sino alle ore 18.00. Il divieto era stato già introdotto a novembre, col sopraggiungere della seconda ondata. Nelle scorse settimane, approfittando dell’aumento delle temperature, numerosi cittadini ne hanno approfittato per un primo assaggio di mare, malgrado la circolazione resti vietata in quella zona.

Resta salvo l’ordinario transito pedonale e la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e a tutte le altre attività consentite, oltre alle abitazioni private. I catanesi, quindi, dovranno trovare luoghi alternativi dove trascorrere l’atteso weekend di sole in zona gialla.