Catania si prepara all’estate 2026 con un obiettivo chiaro: garantire l’apertura del mare già dal 1° giugno, puntando su organizzazione, sicurezza e qualità dei servizi. È stato pubblicato il nuovo bando per la gestione del solarium di San Giovanni Li Cuti e delle tre spiagge libere attrezzate della Playa, Etna, Stromboli e Vulcano, con importanti novità pensate per evitare i disservizi del passato e migliorare l’esperienza di cittadini e turisti.

Un bando rinnovato tra tempi stretti e obiettivi ambiziosi

Nonostante le tempistiche appaiano serrate, l’amministrazione comunale guarda con fiducia alla scadenza del 7 maggio per l’assegnazione del servizio. Il bando, pubblicato sul portale MePa con una base d’asta di 60 mila euro, riguarda esclusivamente la gestione e la sicurezza delle aree balneari. Parallelamente, sarà affidata con una gara separata la realizzazione e manutenzione delle strutture. Una scelta strategica che mira a velocizzare i processi e a garantire maggiore efficienza, anche alla luce delle difficoltà affrontate negli anni precedenti, aggravate da eventi straordinari che hanno imposto una rimodulazione completa della programmazione.

Regole più rigide e controlli rafforzati

Tra gli elementi più significativi del nuovo bando spicca l’introduzione di norme più severe e controlli stringenti. Stop definitivo a feste e serate musicali nel solarium, limiti precisi alle attività consentite e verifiche più incisive da parte del Comune. Le tariffe saranno regolamentate con tetti massimi: ad esempio, lettini e sdraio avranno costi contenuti e accessibili, così come i parcheggi alla Playa. L’obiettivo è garantire trasparenza e fruibilità, rispondendo alle numerose segnalazioni di disservizi ricevute negli anni passati.

Più servizi e attenzione all’esperienza degli utenti

Il nuovo modello punta anche a migliorare l’offerta complessiva. I partecipanti al bando potranno ottenere punteggi aggiuntivi proponendo servizi innovativi: Wi-Fi gratuito, postazioni di ricarica per dispositivi, aree dedicate agli animali domestici e mini isole ecologiche per la raccolta differenziata. Non mancheranno spazi per lo sport, con campi da beach volley, beach tennis e altre attività. Previsti anche eventi di animazione legati alla balneazione, seppur limitati e regolamentati, per arricchire l’esperienza senza compromettere la tranquillità delle aree.

Strutture, sicurezza e gestione: cosa cambia

Le dotazioni previste dal capitolato delineano un’organizzazione più strutturata ed efficiente. Il Comune fornirà servizi essenziali come docce, spogliatoi, servizi igienici e chioschi bar, mentre il gestore dovrà occuparsi di allacci, pulizia, decoro e sicurezza. Particolare attenzione sarà riservata al servizio di salvataggio in mare, con torrette e attrezzature adeguate. Gli orari di apertura saranno fissati dalle 9:00 alle 19:00, con possibilità di estensione per i chioschi fino a tarda sera. Un sistema che punta a coniugare ordine, sicurezza e qualità, rilanciando l’immagine del litorale catanese in vista della stagione estiva.

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