Meteo Catania, la primavera arriva in anticipo: le previsioni

Meteo Catania, si respira aria di primavera in città. L'anticiclone porterà cielo sereno e temperature alte nel corso della prossima settimana. I dettagli.

Le previsioni meteo Catania prevedono, per questo weekend e per i giorni a venire, lunghe giornate di bel tempo, con temperature sopra la media stagionale che preannunciano l’arrivo della primavera. Merito dell’anticiclone primaverile, che, come annunciato da ilmeteo.it, consentirà un rialzo delle temperature che in Sicilia sfioreranno i 20 gradi. Tempo ideale, quindi, per una gita all’aria aperta, lontani dalla città e immersi nella natura.

Meteo Catania: le previsioni del weekend

A partire da oggi, sabato 20 febbraio, le temperature subiranno un rialzo sia a Catania che nel resto della Sicilia. Nel capoluogo etneo si raggiungerà intorno all’ora di pranzo una massima di 18 gradi, con venti deboli o assenti lungo tutto l’arco della giornata. Il versante orientale, infatti, sarà quello dove si registreranno le temperature più alte, con la massima di 19 gradi prevista a Siracusa.

Temperature in lieve calo per la giornata di domani, domenica 21 febbraio, con cielo coperto a partire da metà mattinata e nubi sparse in serata. Il meteo Catania prevede una flessione di circa due gradi nelle massime, mentre le minime rimarranno stabili intorno ai 9 gradi lungo tutta la durata del weekend. Venti deboli o moderati da Est e Nord-Est.

Meteo Catania: le previsioni della prossima settimana

Situazione abbastanza simile a domenica per la giornata di lunedì 22 febbraio, quando le previsioni meteo Catania prevedono una giornata di sole e schiarite. Cielo poco nuvoloso o con nubi sparse lungo tutto l’arco della giornata, con massime e minime invariate rispetto al giorno precedente e venti da debole a moderato.

Temperature in rialzo, infine, a partire da martedì 23 febbraio, con cielo poco nuvoloso in prima mattinata e quindi sereno per il resto della giornata. Le massime saliranno ancora mercoledì 24 febbraio, quando si raggiungeranno i 19 gradi a Catania e nel resto della Sicilia orientale, con venti deboli o assenti.