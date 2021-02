Meteo Sicilia, arriva l’anticiclone primaverile: si alzano le temperature

In arrivo in Italia, e soprattutto nelle Isole, l'anticiclone primaverile. Massime fino a 20 gradi nel weekend.

In arrivo in Italia il super anticiclone primaverile. Come annunciato da ilmeteo.it, nel weekend le temperature si alzeranno ma con qualche eccezione. Infatti non sarà ancora il momento di mettere da parte gli abiti invernali.

Già da venerdì 19, il bacino del Mediterraneo sarà colpito da un’alta pressione. Sabato 20, invece, vi sarà una prevalenza di sole al Centro Sud con temperature tra i 15-16°. Nebbia e cieli coperti invece al Nord. Nella giornata di domenica invece si respirerà aria primaverile anche al Nord, eccetto un po’ di nebbia sulla Pianura Padana. Infatti le temperature saranno in rialzo con una massima di 20° al Sud e sulle Isole dove vi sarà anche il soffio dello Scirocco.

A Catania, le temperature saranno elevate e nella giornata di sabato vi sarà una massima di 19°. Le giornate del weekend saranno soleggiate o poco nuvolose nella giornata di domenica con una massima di 17°.