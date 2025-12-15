Meteo Sicilia: dopo i giorni soleggiati di questo weekend, con poche nuvole sparse, senza alcun tipo di precipitazione, l’inizio di settimana dell’Isola sarà caratterizzato da piogge in quasi tutto il territorio della regione. Ecco, di seguito, le previsioni, giorno per giorno, fino a mercoledì 17 dicembre.

Meteo Sicilia: lunedì 15 dicembre

Lo scenario di oggi presenta nubi sparse ovunque con basse percentuali di precipitazioni ma cielo completamente coperto in alcune fasi della giornata. La temperatura massima più alta si registrerà a Palermo, con 18 gradi, seguita da Catania e Siracusa con 17. Trapani è la città con la maggiore probabilità di precipitazioni, il 38%. Non è, infatti, da escludere qualche goccia di pioggia già dal primo pomeriggio odierno. A Catania, cielo poco nuvoloso e coperto a partire dalle ore 19. I venti saranno moderati quasi ovunque.

Meteo Sicilia: martedì 16 dicembre

Per quanto riguarda la giornata di domani, martedì 16 dicembre, l’intera regione sarà interessata da piogge. A Catania, sarà necessario aprire l’ombrello già nel corso della mattinata, con maggiore intensità nel primo pomeriggio. Allarme che dovrebbe rientrare a partire dalle 21, con cielo che si presenterà poco nuvoloso per tutta la notte.

Situazione analoga, quindi, in tutte le province, con piogge più deboli sono a Palermo e Trapani. Non è da escludere un bollettino della protezione civile della Regione Sicilia nelle prossime ore, che richiama alla prudenza.

Meteo Sicilia: mercoledì 17 dicembre

Il sole torna a risplendere nella giornata di mercoledì 17 dicembre. Poco nuvoloso in tutte le province della Sicilia e con temperature massime comprese tra i 13 e i 20 gradi che verranno toccati a Palermo. Non sono, tuttavia, da escludere lievi precipitazioni. Sarà, invece, di 19 gradi la massima a Catania, Siracusa e Trapani. I venti saranno deboli o moderati ovunque.

Pioggia in Sicilia pronta a tornare già a partire dal prossimo weekend, secondo quanto riportato dalle previsioni fornite da iLMeteo.it.