Pagamento pensioni marzo 2021: il calendario

Pagamento pensioni marzo 2021: confermato l'anticipo, il capo Dipartimento della Protezione Civile ha firmato l'ordinanza. Secondo il calendario, si parla il 23 febbraio con i primi pagamenti.

Pagamento pensioni marzo 2021: confermato l’anticipo. Code davanti gli uffici postali, specie per la riscossione delle pensioni all’inizio di ogni mese, possono creare disagi oltre che mettere a rischio gli stessi utenti per la trasmissione del virus; il capo Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli, ha firmato l’Ordinanza (n. 740 del 12 febbraio 2021) che dispone, per i mesi di marzo, aprile e maggio l’anticipo dei termini di pagamento delle prestazioni previdenziali corrisposte dall’Inps:

• trattamenti pensionistici

• assegni

• pensioni

• indennità di accompagnamento per gli invalidi civili

Pagamento pensioni marzo 2021

Secondo la seguente ordinanza si stilerà a breve un calendario di riferimento in cui gli utenti interessati a riscuotere in contanti, saranno suddivisi, per cognome, in giornate prestabilite, che si spalmeranno molto probabilmente, dal 23 febbraio all’1 marzo; dove:

• il 23 febbraio inizieranno i cognomi che iniziano per A e B

• il 24 febbraio C e D, il 25 febbraio i cognomi dalla E alla K

• il 26 febbraio dalla L alla O

• il 27 febbraio le lettere P, Q, R

• l’1 marzo i cognomi dalla S alla Z

Nulla invece cambia per chi usufruisce dell’accredito diretto sul conto corrente, che avverrà come sempre il primo di ogni mese.