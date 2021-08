Meteo Sicilia, arrivano i primi temporali: diramata “allerta gialla”

Dopo il forte caldo delle scorse settimane, arriva il primo assaggio d'autunno: previste piogge su buona parte della Sicilia.

Le vacanze estive volgono al termine per molti, e anche le condizioni meteo iniziano a dare i primi segnali di fine dell’estate. Infatti, dopo lungo tempo senza piogge in Sicilia, sarebbero previste precipitazioni per la giornata di oggi, 26 agosto 2021.

Questo è quanto è presente nel bollettino della Protezione Civile, dove parte della Sicilia risulta in giallo per il rischio meteo-idrogeologico presente in quell’area. Infatti, fino alla mezzanotte di oggi, sono previsti rovesci e temporali su tutta la Sicilia, ma di differente intensità. Come è possibile vedere dal bollettino, le zone interessate dallo stato di allerta gialla sono le province di Catania, Messina, Enna e Palermo.

Inoltre, l’allerta gialla non riguarda soltanto le aree siciliane nominate, ma è prevista anche per altre regioni italiane come la Calabria, la Puglia e la Basilicata. Questa ondata di piogge interesserà dunque soprattutto il sud Italia, che tuttavia ha potuto godere di giornate di sole estive molto più a lungo del resto del Paese. Infatti, da qualche settimana a fasi alterne, il nord Italia ha assistito a cali delle temperature e a precipitazioni anche piuttosto violente.

Anche per quanto riguarda la Sicilia si prevede un leggero calo delle temperature per la giornata odierna, ad eccezione delle calde città di Catania, Siracusa e Agrigento che avranno temperature tra i 34 e i 37 gradi anche oggi.