Meteo Sicilia, le piogge non durano: le previsioni del weekend

Meteo Sicilia: settembre si avvicina e le temperature, dopo la breve pioggia di giovedì, sembrano essersi abbassate. Le giornate sono ancora bellissime per godersi le spiagge ma le alte temperature danno tregua.

Meteo Sicilia – Le alte temperature sembrano aver lasciato definitivamente il posto a un’aria più fresca. Secondo quanto riportato da 3B Meteo, questo fine settimana sarà prevalentemente “soleggiato e stabile” su gran parte dell’Isola. Solo nelle zone interne e montuose, nel corso dei pomeriggi, potrebbero verificarsi degli addensamenti di nuvole. Vediamo adesso nel dettaglio, le previsioni per i prossimi giorni.

Meteo Sicilia: le previsioni per il weekend

Oggi, 27 agosto, il sole splenderà su tutta l’Isola: secondo quando indicato da Ilmeteo.it, poche nuvole caratterizzeranno solo i cieli delle province di Palermo e Trapani. Le temperature massime saranno a Siracusa e Catania, che registreranno rispettivamente 36 e 34 gradi, mentre le altre provincie non supereranno i 32.

Nel weekend si prevedono invece degli abbassamenti delle temperature massime su tutte le province, mantenendo però cieli soleggiati.

Meteo Sicilia: cosa succederà a Catania

Nel capoluogo etneo le temperature minime si abbassano ma per tutto il fine settimana le massime saranno stabili, con picchi previsti di 34 gradi, secondo quanto riporta Ilmeteo.it.

Quella di Catania, dopo la provincia di Siracusa, è la seconda provincia in Sicilia per temperature più alte. Questo permetterà ai suoi abitanti e turisti di vivere gli ultimi giorni di agosto in piene temperature estive. Non sono previsti bollini rossi, che risalgono ormai a più di 10 giorni fa.