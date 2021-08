Meteo Catania, torna allerta rossa per rischio incendi: le temperature previste

Meteo Catania: il calo delle temperature non esclude pericoli per la provincia. In effetti, dopo giorni di quiete, torna l'allerta rossa per rischio incendi.

Meteo Catania: il mese di agosto è ormai quasi giunto al termine. Un mese difficile, caratterizzato da fortissime ondate di calore che hanno portato, come conseguenza, allo svilupparsi di numerosi incendi in numerose zone della Sicilia.

Tuttavia, negli ultimi giorni, un leggero abbassamento delle temperature ha permesso agli abitanti dell’Isola di riprendere fiato; nonostante questo, come dimostra il bollettino della Protezione Civile diramato per la giornata di oggi, il rischio incendi non è scongiurato ma torna, anzi, per due province a livelli massimi. Cosa aspettarsi, dunque, da questa giornata? E quali temperature saranno previste?

Meteo Catania: l’avviso della Protezione Civile

Durante la giornata di ieri, il Dipartimento regionale della Protezione Civile ha diramato un nuovo avviso per incendi e ondate di calore, con riferimento alla giornata di oggi. La situazione metereologica, come spiegato nel bollettino, non è uguale per tutta l’Italia: se “domani il maltempo insisterà sul medio versante Adriatico e sul meridione peninsulare […] sul resto del territorio il tempo sarà in prevalenza stabile, eccetto isolati temporali sull’arco alpino”.

La Protezione Civile spiega inoltre che “la ventilazione si disporrà progressivamente dai quadranti settentrionali su tutto il Paese, accompagnando una decisa e generale flessione del campo termico, in particolare sulle regioni Adriatiche e gradualmente al meridione”. Flessione che, come conseguenza, porterà allerta rossa per rischio incendi per due province, Catania e Siracusa, e arancione per le restanti sette, invitando dunque la popolazione a non abbassare la guardia.

Diversa, invece, la situazione per le ondate di calore: delle tre maggiori province, solo Messina e Palermo sono associate ad un’allerta di livello 1 (“temperature elevate che non rappresentano un rischio rilevante per la salute della popolazione: si tratta di condizioni meteorologiche che possono precedere il verificarsi di condizioni di rischio”), mentre, per la provincia etnea, le giornate di oggi e di domani saranno caratterizzate da allerta verde, di livello 0.

Di seguito l’avviso della Protezione Civile.

Meteo Catania: le previsioni per la provincia Etnea

Il mancato rischio di forti ondate di calore, tuttavia, non deve far abbassare la guardia ai catanesi: sebbene le temperature previste per oggi vadano da una minima di 25° ad una massima di 36.2°, le percepite andranno molto più su, toccando i 39 gradi.

Nonostante questo, le temperature andranno ad abbassarsi di giorno in giorno: se per la giornata di domani, giovedì 26 agosto, le massime registrate saranno di 35° (percepiti 39°), già da venerdì si registreranno temperature più o meno simili, più basse di qualche grado, ma con percepite di gran lunga migliori rispetto ai giorni precedenti. Agli abitanti della provincia etnea non resta che resistere qualche giorno ancora: a conclusione di questo lunghissimo e difficile mese, il fresco sta tornando per le vie della città.