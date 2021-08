Meteo Sicilia, ancora ore di caldo intenso: attesi picchi di 39°

Meteo Sicilia: settembre è alle porte ma nell'Isola il caldo resiste e regala ancora temperature alte. Di seguito le previsioni per le prossime ore, a Catania e non solo.

Meteo Sicilia: abbiamo lasciato definitivamente alle spalle l’afa protagonista nelle scorse settimane? L’alta pressione, secondo quanto riportato da 3B Meteo, assicurerà anche questa settimana un tempo “soleggiato e stabile” su gran parte dell’Isola. Solo nelle zone interne e montuose, nel corso dei pomeriggi, potrebbe verificarsi qualche breve acquazzone.

Per quanto riguarda le temperature, nella prima parte della settimana (e più in particolare tra ieri e domani) è atteso il ritorno del caldo africano con corrispondente aumento delle temperature. Si precisa, tuttavia, che non si tratterà dei picchi di oltre 40° che quest’estate 2021 ha fino ad ora riservato ai siciliani. Ma vediamo, nel dettaglio, le previsioni per le prossime ore.

Meteo Sicilia: le previsioni per le prossime ore

Oggi, 24 agosto, il sole splenderà alto su quasi tutte le province: secondo quando indicato da Ilmeteo.it, poche nuvole caratterizzeranno solo i cieli delle province di Agrigento, Palermo e Trapani. I gradi massimi oscilleranno tra i 31 della stessa Trapani e i 37 previsti a Siracusa. Ancor più caldo è previsto per le giornata di domani, 25 agosto, in alcune province: in particolare, a Siracusa sono previsti picchi di 39°.

Tuttavia, secondo quanto indicato da 3B Meteo, nella seconda metà della settimana l’anticiclone africano già citato dovrebbe indebolirsi per via di più fresche ed instabili correnti provenienti dal Nord Europa. Quali saranno le conseguenze in Sicilia? Nell’Isola non si registreranno effetti rilevanti in termini di precipitazioni ma si potrebbe assistere ad un calo delle temperature.

Meteo Sicilia: cosa succederà a Catania?

Nel capoluogo etneo resiste il caldo. Qui il termometro, oggi, potrebbe segnare da un minimo di 24 gradi ad un massimo di 36. Secondo le previsioni de Ilmeteo.it, quella di Catania è la seconda provincia in Sicilia per temperature. Le temperature si manterranno stabili anche domani, 25 agosto e giovedì 26: i gradi previsti rimarranno invariati (dai 24 ai 36°). Tuttavia, per giovedì sono previsti cieli nuvolosi mentre venerdì il sole dovrebbe tornare a splendere. Al momento in città non sono previsti “bollini rossi” per ondate di calore o rischio incendi. Gli ultimi risalgono agli scorsi giorni.