Meteo Sicilia, meno caldo ma ancora rischio incendi: allerta rossa a Catania

Meteo Sicilia: temperature più basse ma ancora alto rischio incendi per diverse province siciliane. Tra queste anche il Catanese: il bollettino.

Meteo Sicilia: il caldo non frena del tutto ma, almeno, si riduce. Se fino alla scorsa settimana si registravano picchi di oltre 40 gradi, le temperature per le giornate del 18 e del 19 agosto dovrebbero diminuire di qualche grado.

Il bollettino

Secondo l’avviso numero 177 della Protezione Civile regionale, per oggi e domani non sono previste precipitazioni nell’Isola. Ci saranno, invece, venti moderati nord-occidentali, con rinforzi fino a tesi o localmente forti.Le temperature sono in sensibile calo ma la Sicilia ionica registrerà ancora valori elevati.

Per quanto riguarda l’umidità, i valori sono del 35/60%.

Meteo Sicilia: le temperature di oggi

Nella giornata odierna, le temperature saranno elevate, ma più contenute rispetto a quelle da record della settimana scorsa.

Per esempio, secondo quanto riportato da IlMeteo.it, nel Siracusano oggi le temperature andranno dai 23 ai 38 gradi, contro gli oltre 40 della scorsa settimana. A Palermo invece, quella di oggi sarà una giornata da “bollino giallo”, con 34 gradi percepiti. Si ricorda che questo colore, corrispondente al livello 1 di rischio, scatta nel caso di temperature elevate che, tuttavia, “non rappresentano un rischio rilevante per la salute della popolazione”. Ad ogni modo, si tratta di condizioni meteorologiche che possono precedere il verificarsi di condizioni di rischio.

La stessa temperatura ci sarà nel Messinese, mentre a Catania sono previsti due gradi in più.

Rischio incendi in sette province

Per il 18 agosto 2021, il rischio incendi, purtroppo, rimane alto. Le province interessate sono:

Catania;

Agrigento;

Caltanissetta;

Enna;

Ragusa;

Siracusa

Trapani.

Nel Messinese e nel Palermitano, invece, è previsto un livello di pericolosità medio e preallerta arancione.

Temperature in diminuzione

Per domani, giovedì 19 agosto, è previsto per alcune province un ulteriore calo delle temperature, che comunque si manterranno più o meno ovunque sopra i 30 gradi: a Palermo si arriverà a 33 gradi.

Le temperature più elevate si dovrebbero registrare invece a Catania, dove secondo il bollettino della Protezione Civile locale si potrebbero percepire ancora fino a 36 gradi. Il capoluogo etneo è seguito da Messina, in cui si prevedono 34 gradi. Tuttavia non si registrerà alcun rischio di ondate di calore.

Di seguito l’ultimo bollettino della Protezione Civile.