Meteo Sicilia, ancora ondate di calore a Catania: le previsioni per il weekend

Meteo Sicilia: ritorna il caldo a Catania. La protezione civile ha diramato allerta per ondate di calore di livello 1. Di seguito le previsioni per il weekend.

Tornano le ondate di calore su gran parte della Sicilia dopo un breve periodo in cui il caldo aveva dato una tregua all’Isola con temperature in calo. Tra le giornate del 20 e 21 agosto l’afa farà ritorno con temperature elevate e la Protezione Civile ha emanato un avviso riguardante il livello di preallerta arancione e rosso in alcune province siciliane per rischio incendi. Inoltre, lo stesso avviso annuncia anche rischio ondate di calore con livello di preallerta 1 a Catania per le giornate di venerdì e sabato.

Meteo Sicilia

Le temperature in Sicilia si manterranno tutte al di sotto dei 40 gradi. Tuttavia, a Messina, Palermo e trapani la massima sarà di 31 gradi per il weekend. Agrigento e Siracusa invece avranno temperature massime che oscilleranno tra i 24 e i 36 gradi per tutto il weekend. Enna, invece, sarà la provincia più fresca che avrà una massimo di 29 gradi per tutto il weekend.

Inoltre, nelle province di Trapani, Palermo e Agrigento la Protezione civile ha diramato l‘allerta rossa per rischio incendio nelle giornate di oggi e domani.

Meteo Catania

A Catania, la situazione meteo, sarà differente. Infatti, la protezione civile ha comunicato un livello di preallerta 1 per ondate di calore con picchi di 37 gradi per le giornate di oggi e domani. Le temperature più alte verranno raggiunte nelle ore più calde, ovvero tra le 14 e le 17 del pomeriggio. Nelle ore notturne invece, si raggiungeranno temperature di 23 gradi. Il cielo sarà sereno per tutto il weekend, qualche nuvola coprirà il cielo sabato 21 nel tardo pomeriggio.