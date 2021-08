Meteo Sicilia, tregua da ondate di calore: temperature in calo

Meteo Sicilia: temperature in calo, ma solo per pochi giorni. L'anticiclone africano Lucifero darà tregua ma solamente per pochi giorni. Infatti, nel weekend sono attesa temperature in rialzo.

Il caldo sembrerebbe dare un po’ di tregua, infatti, da giovedì in Sicilia ci sarà un graduale calo termico, che riporterà le temperature nella media stagionale. Ma ciò durerà solo qualche giorno. Infatti, nel weekend ritornerà l’anticiclone africano Lucifero con alte temperature.

“Dopo aver alimentato un’ondata di calore dai connotati eccezionali per intensità, estensione e durata, a metà settimana l’anticiclone africano smorzerà la sua morsa anche sulle regioni del Sud Italia, lasciando spazio all’ingresso di correnti più umide e temperate di matrice atlantica – spiegano i meteorologi di 3Bmeteo -. Oggi, martedì 17 agosto, primo calo termico e annuvolamenti a tratti compatti in Campania, specie su Casertano e versante tirrenico, caldo ancora molto intenso su Calabria ionica e Sicilia orientale con gli ultimi picchi di 38/40°C su Crotonese, Sibaritide, Locride, Reggino, Catanese e Siracusano”.

“Tra mercoledì e giovedì il calo termico si estenderà a tutte le aree regionali: le massime si attesteranno finalmente su valori più affini ai canoni dell’estate, portandosi tra i 28 e i 32°C in pianura e lungo le coste; sul versante tirrenico di Calabria e Sicilia – spiegano i meteorologi – troveranno spazio banchi di nubi basse talora compatti, mentre a ridosso dell’Appennino avranno luogo brevi e locali acquazzoni temporaleschi. Non si tratterà di una rottura estiva, ma di un mero ritorno alla normalità, in vista di un weekend che si preannuncia stabile, per larghi tratti soleggiato e all’insegna di un nuovo rialzo termico per l’ennesima rimonta dell’anticiclone subtropicale sul Mediterraneo”.

Tuttavia, nelle giornate di mercoledì, giovedì e venerdì le temperature saranno in calo in Sicilia con nuvolosità regolari nella zona di Messina e con possibilità di brevi rovesci nella parte della Sicilia Meridionale.