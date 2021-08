Meteo Sicilia, dopo il caldo estremo temperature in calo: le previsioni

Meteo Sicilia - Le alte temperature hanno i giorni contati anche in Sicilia. Dopo i 40 gradi della scorsa settimana, le previsioni indicano un calo diffuso.

Meteo Sicilia in netto miglioramento nei prossimi giorni. Dopo la settimana rovente di Ferragosto, durante la quale sull’Isola si è raggiunto il nuovo record europeo per la temperatura più calda in Europa, il caldo si fa più tollerabile.

A partire dalla giornata di oggi, nel nord-est della Penisola sono attesi i primi temporali, con calo termico nelle zone settentrionali e in alcune zone del Centro. Le temperature alte nelle regioni meridionali dureranno ancora qualche giorno, dopodiché anche qui la perturbazione atlantica in arrivo porterà un po’ di refrigerio. Non cessa, tuttavia, il rischio incendi: anche oggi la Protezione Civile indica un’allerta alta su quasi tutte le province, con eccezione di Messina, Siracusa e Trapani, dove rimane il livello di preallerta.

Meteo Sicilia domani: le previsioni

Cielo sereno e caldo non lasceranno la Sicilia anche per la settimana in corso. Come riporta il sito ilMeteo.it, le temperature si manterranno alte ancora per un po’, prima di abbassarsi leggermente. Per la giornata di oggi, lunedì 16 agosto, le massime previste sono comprese tra i 39 gradi di Siracusa e i 33 di Enna.

Per domani il meteo Sicilia indica ancora una giornata molto calda, con temperature che nella parte sud-orientale dell’Isola raggiungeranno ancora una volta i 40 gradi. A Catania la massima prevista è di 38 gradi, mentre la minima non scenderà al di sotto dei 26.

Meteo Sicilia: calo delle temperature in arrivo

Dopo queste ultime giornate di strascico del caldo torrido, il meteo Sicilia migliorerà leggermente già a partire da giovedì. Le massime sull’Isola non supereranno i 35 gradi e in alcune zone, nell’Ennese e in provincia di Trapani, non supereranno neppure i 30 gradi.

Diminuiranno anche le minime, che per la prima volta dopo settimane scenderanno sotto i 20 gradi anche nel Ragusano, e non solo nella Sicilia centrale. La situazione dovrebbe mantenersi stabile fino a domenica. A Catania, dove nel corso della settimana precedente si sono superati ripetutamente i 40 gradi, la massima dovrebbe mantenersi sui 34.