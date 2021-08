Sicilia, temperature record di 48,8° in un comune: è il dato più alto in Europa

In un comune siciliano l'anticiclone africano ha portato temperature alte con picchi di 49 gradi: si tratta del dato più alto registrato in Europa.

Si trova in Sicilia il comune con le temperature più alte in tutta Europa, registrate nella giornata odierna. Si tratta di Siracusa dove oggi sono stati registrati 48,8 gradi. Tuttavia, si tratta del dato più alto in tutta l’Europa e di un nuovo record.

Infatti, nel 1999 si era già registrato tale episodio nel comune di Catanenuova, in provincia di Enna, con temperature di 48,5 gradi. Tuttavia, già durante la giornata di ieri alcuni comuni hanno raggiunto picchi di 47 gradi, nello specifico a Lentini in provincia di Siracusa, l’anticiclone africano ha fatto il suo arrivo.