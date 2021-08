Incendi Sicilia, Madonie in fiamme: bruciano boschi e popolazione in fuga

La Sicilia continua ad essere pressata dal caldo e dagli incendi. Ad essere colpite sono le Madonie, la cui macchia mediterranea va in fumo.

Ancora fiamme sulle Madonie, che continuano a bruciare, in particolare a Geraci Siculo. Il comune candidato a Borgo più bello d’Italia e le due Petralie sono state colpite da un vasto incendio, cominciato ieri e continuato ancora oggi. Numerosi cittadini hanno perso aziende o bestiame, ettari di bosco sono andati in fumo e le fiamme sono arrivate a lambire le stesse abitazioni.

Le fiamme divampano anche a Piano Geli, nella zona di San Martino delle Scale e a Montefiascone sempre nella zona di Monreale, distruggendo ettari di vegetazione. Per tutta la notte i vigili del fuoco sono stati impegnati in Sicilia e Calabria, dove permangono le maggiori criticità: oltre 300 interventi nelle ultime 12 ore. Dall’alba 7 canadair in volo, ha reso noto il Corpo dei vigili del fuoco. Tra le vittime degli incendi anche animali, alcuni di essi arsi vivi.

Sul posto anche Local Team, con la diretta dell’incendio.