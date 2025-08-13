Anche quest’anno, Anas ha dato il via alla campagna antincendio “La strada non è un posacenere. Rispetta l’ambiente, salva il tuo viaggio”, realizzata in collaborazione con i vigili del fuoco. L’obiettivo rimase sempre lo stesso: sensibilizzare chi viaggia sull’importanza di adottare comportamenti responsabili, soprattutto nei mesi estivi, quando anche piccoli gesti scorretti possono provocare incendi con gravi conseguenze per l’ambiente e la sicurezza della circolazione.

Le dichiarazioni Anas

“Siamo convinti che la prevenzione sia la miglior strategia per tutelare il territorio e garantire la sicurezza di tutti – spiega l’amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme -. Con questa campagna, vogliamo sensibilizzare cittadini, operatori e tutte le parti coinvolte sull’importanza di comportamenti responsabili e sulla necessità di interventi tempestivi. Solo attraverso un impegno condiviso possiamo ridurre i rischi e preservare il nostro patrimonio naturale. Gesti a prima vista innocui sono tra le principali cause degli incendi che divampano ai margini delle carreggiate. L’incuria causa danni irreparabili alla vegetazione e agli habitat naturali compromettendo l’ecosistema circostante. L’obiettivo è quello di educare i cittadini a una maggiore responsabilità, ricordando che un comportamento corretto alla guida non si limita solo al rispetto del codice della strada, ma include anche la tutela dell’ambiente che ci circonda”.

Le raccomandazioni fondamentali

Questa iniziativa rientra in un più ampio piano di salvaguardia ambientale e sicurezza stradale, confermando l’impegno di Anas nella tutela del territorio e delle comunità locali. Per sensibilizzare chi percorre le strade gestite da Anas, il messaggio “Pericolo incendi. Non gettare sigarette” viene visualizzato sui pannelli a messaggio variabile lungo la rete stradale.

In collaborazione con la Protezione Civile, vengono ribadite alcune fondamentali raccomandazioni:

non gettare sigarette o fiammiferi ancora accesi,

non abbandonare rifiuti, poiché possono diventare materiali altamente infiammabili,

evitare di parcheggiare su erba secca, dato che la marmitta calda del veicolo potrebbe innescare un incendio,

non accendere fuochi in aree non autorizzate (utilizzare solo zone attrezzate),

non allontanarsi da un fuoco finché non è completamente spento,

non bruciare stoppie o residui agricoli,

rispettare sempre le ordinanze comunali in materia di prevenzione incendi.

In caso di avvistamento di un incendio, è fondamentale avvisare immediatamente i soccorsi contattando il 115 (Vigili del Fuoco), il 112 (numero unico di emergenza) o il 1515 (Corpo Forestale). È importante segnalare tempestivamente ogni rogo, ma senza avvicinarsi, così da non ostacolare le operazioni di spegnimento e restare in sicurezza.