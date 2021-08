Incendi Sicilia, richiesti numerosi soccorsi dei Vigili del Fuoco: i dati

Richiesti numerosi soccorsi da parte dei vigili del fuoco per domare e spegnere gli incendi divampati in tutta la Sicilia a causa delle alte temperature. Di seguito il numero di richieste.

Nelle ultime ore, la Direzione Regionale dei Vigili del fuoco ha informato circa il numero di chiamate ed interventi richiesti per domare i numerosi incendi in Sicilia. Tuttavia, dalle ore 8 alle ore 10 dell’11 agosto 2021 sono state registrate 744 unità di Vigili del Fuoco in servizio, 170 mezzi, 9 volontari, per un totale di 94 squadre in totale in servizio.

Nel territorio di Catania, le unità di vigili del fuoco in servizio per spegnere gli incendi divampanti anche a causa delle alte temperature erano in totale 115, 26 i mezzi in servizio e 2 volontari per un totale di 15 squadre differenti.