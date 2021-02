Mediaworld lavora con noi: posizioni aperte anche in Sicilia

Mediaworld lavora con noi: questa sezione è stata arricchita da nuove offerte di lavoro. Posizioni aperte anche in Sicilia.

Nuove offerte di lavoro in tutta Italia nei negozi Mediaworld. Visitando la sezione Mediaworld lavora con noi del relativo sito è possibile scoprire tutte le posizioni aperte e come candidarsi.

Mediaworld lavora con noi: offerte di lavoro in Sicilia

Mediaworld ricerca addetti al magazzino da assumere nelle sedi siciliane dei punti vendita. Nello specifico, le offerte riguardano Catania, Palermo e Siracusa. Il contratto offerto è part-time ed è richiesta la disponibilità a lavorare su turni e nel weekend. Di seguito le posizioni:

Catania (Etnapolis): addetti al magazzino con patentino carrello elevatore;

Catania (Aeroporto): addetti al magazzino con patentino carrello elevatore;

Palermo: addetti al magazzino con patentino carrello elevatore;

Siracusa: addetti al magazzino con patentino carrello elevatore.

Le competenze richieste per candidarsi sono:

Esperienza nell’utilizzo del carrello elevatore (uomo a terra / uomo a bordo);

Possesso del patentino per l’utilizzo del carrello elevatore in corso di validità;

Esperienza nella movimentazione manuale dei carichi;

Flessibilità, disponibilità e propensione a lavorare in contesti dinamici;

Forte spirito di squadra.

Le mansioni principali riguardano l’imballaggio e movimentazione merce, ricezione e scarico delle merci in ingresso e verifica dei documenti di trasporto, sistemazione e stoccaggio della merce all’ interno del magazzino e preparazione degli ordini in uscita.

Per candidarsi basta visitare il sito Mediaworld alla pagina Lavora con noi e inviare il proprio CV.

Mediaworld lavora con noi: iter di selezione

Complessivamente, Mediaworld è alla ricerca di 110 addetti vendita, magazzinieri ed impiegati per ampliare il proprio organico. Per scoprire le posizioni aperte in tutta Italia basta digitare, la già citata sezione Lavora con noi, la Regione di preferenza e consultare tutte le offerte attive.

Le selezioni per lavorare nei negozi MediaWorld e in sede sono articolate in diverse fasi. La prima consiste in una valutazione delle candidature e dei CV pervenuti online. La seconda fase consiste in un colloquio curato direttamente dagli Specialisti delle Risorse Umane o dal Direttore di Punto Vendita, in cui vengono considerate varie caratteristiche dei candidati, quali ad esempio l’interesse per il mondo dell’elettronica, l’orientamento al cliente e la disponibilità alla mobilità territoriale.