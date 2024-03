Lavoro Sicilia: Ikea, Maisons du Monde e Mediaworld assumono

Lavoro Sicilia, nuove offerte attive nel territorio. Ecco le aziende che cercano personale, i loro punti vendita ed i requisiti richiesti.

Lavoro Sicilia: nuove opportunità per chi cerca lavoro nell’Isola. Infatti molte aziende sono alla ricerca di personale da assumere per arricchire il team dei propri stabilimenti in Sicilia. Di seguito alcune offerte di lavoro da parte di Ikea, Maisons du Monde e Mediaworld.

Lavoro in Sicilia: Ikea

L’Ikea, nota azienda che opera nel settore mobili, è attualmente alla ricerca di personale per rinforzare il proprio gruppo di lavoro, presso il punto vendita di Catania. L’azienda è alla ricerca di un addetto/a al servizio clienti. Il contratto sarà part-time con formula weekend: è quindi richiesta disponibilità lavorativa il sabato e la domenica su turni continuativi durante l’orario di apertura del negozio.

Si cerca una persona con pregressa esperienza in vendita, servizio e/o assistenza clienti e che riesca a trovare soluzioni adatte per tutti i suoi clienti. L’addetto si occuperà di ascoltare le esigenze dei clienti, raccogliendo i loro feedback, offrendo dei servizi e facendo sì che la loro esperienza d’acquisto sia la migliore possibile. Inoltre, fornirà un supporto della linea casse aiutando i clienti con i pagamenti e i servizi di finanziamento. Si ricorda che tutti i dipendenti godono del 15% di sconto sull’acquisto di prodotti IKEA e potranno consumare un pasto spendendo poco più di 1€ presso il punto di ristorazione.

Lavoro in Sicilia: Maisons du Monde

Maison du Monde, l’azienda francese di arredamento e decorazioni, è attualmente alla ricerca di venditore/trice polivalente oggettistica presso il punto vendita di Misterbianco. L’azienda offre un contratto determinato. Le mansioni saranno: accoglienza dei clienti durante la loro esperienza di acquisto, massimizzare le vendite offrendo i migliori consigli su tutti i prodotti e servizi, monitorare e preparare gli ordini click & collect, gestire i pagamenti in cassa. L’azienda specifica che tutti i loro ruoli sono sono adatti a persone disabili e rispondono ai criteri della “Carta della Diversità”.

Lavoro in Sicilia: Mediaworld

Mediaworld, catena di negozi che si occupa della vendita di prodotti di elettronica, è attualmente alla ricerca di un addetto/a vendita presso il negozio di Palermo. Il contratto prevede sia un full-time che un part-time. I requisiti richiesti sono: un’innata passione per la tecnologia, eccellente attitudine commerciale, buone doti di comunicazione, empatia e ascolto attivo.