Assunzioni STMicroelectronics: posizioni aperte per 109 figure

Assunzioni STMicroelectronics: l'azienda è alla ricerca di nuovo personale a Catania. Ecco le procedure e i requisiti richiesti.

Assunzioni STMicroelectronics: sono aperte posizioni per ben 109 figure. L’azienda italo-francese produttrice di componenti elettronici a semiconduttore è dunque alla ricerca di nuove reclute da impiegare nella sede siciliana di Catania; tuttavia, per potersi candidare, è necessario essere in possesso di alcuni requisii fondamentali. Di seguito tutti i dettagli da sapere prima di inviare il proprio curriculum vitae, come per esempio le informazioni sulle nuove posizioni.

Assunzioni STMicroelectronics: le novità

L’azienda italo-francese STMicroelectronics produttrice di semiconduttori e componenti elettronici, è considerata da sempre uno dei leader mondiali nella produzione di componenti utilizzati nell’elettronica di consumo, nei personal computer, negli smartphone e nel settore industriale. Essa conta più di 50.000 dipendenti in 35 paesi nel mondo.

L’azienda, per lo stabilimento della città di Catania, è alla ricerca di nuovo personale da inserire all’interno del proprio organico, in possesso di una laurea (per lo più di tipo ingegneristico), anche triennale. Sono presenti anche offerte di lavoro per diplomati, come ad esempio quella di Addetto alla Sicurezza o quella di Support Engineering, per la quale è richiesto il diploma di Perito Meccanico o Elettrotecnico.

Advertisements Sfrutta i vantaggi di Amazon Prime destinati agli studenti e ottieni uno sconto sull'abbonamento tramite LiveUniversity. Iscriviti ora e ottieni tre mesi gratis!

Assunzioni STMicroelectronics: le nuove posizioni

Le nuove posizioni aperte sono numerose. Come indicato dall’azienda stessa, di seguito tutte le figure richieste:

Hardware Developer

Talent Management Regional Head

Device Engineering

Application Engineer

IT Solutions – Support Engineering

Validation & Characterization

Product Engineering

Manufacturing Training

Digital Verification

Automation and Robotizazion Specialist

Process and Equipment Engineering Team

Technical Marketing Manager

Addetto alla Sicurezza (Diploma di istruzione secondaria superiore)

Ingegnere Meccanico

Sic Process Engineering

Support Engineering

Facility Operation and Maintenance Technician

Facilities Site Services Specialist

PowerGaN Marketing

Buyer

Hook-up & CAD Engineer

Support Engineering M/F.

Assunzioni STMicroelectronics: come candidarsi

Per candidarsi alle posizioni richieste dall’azienda, basterà inviare il proprio curriculum vitae al seguente indirizzo mail: https://stcareers.talent-soft.com/job/list-of-jobs.aspx.

Per maggiori informazioni e ulteriori dettagli, è possibile consultare il sito ufficiale della compagnia.