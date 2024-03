Concorsi Agenzia delle Entrate: in arrivo 4113 nuovi posti

Nuovi concorsi per Agenzia delle entrate, si prevedono migliaia di assunzioni entro l'anno. Bandi in arrivo e selezioni in corso.

L’agenzia delle Entrate ha bandito per il 2024 diversi concorsi per l’assunzione di 4113 dipendenti entro il prossimo giugno. Andiamo a vedere nel dettaglio el figure richieste i requisiti e il programma d’assunzione.

Concorsi Agenzia delle entrate: nuove figure da assumere

Le assunzioni di massa sono state programmate attraverso il Piano Nazionale di Riprese e Resilienza, PNRR, e quanto previsto nell’Atto di indirizzo del MEF, il target del PNRR prevede delle nuove figure da inserire nell’Agenzia delle Entrate, specializzate nelle tecnologie informatiche e telematiche.

L’obiettivo è quello di inserire le figure per poter sfruttare al massimo la mole di dati dell’Agenzia e le possibilità offerte dagli strumenti di analisi avanzata dei dati.

Concorsi agenzia delle entrate: piano potenziamento organico

Il piano pubblicato l’anno scorso ha subito dei pesanti ritardi, infatti molti bandi che erano, inizialmente, previsti per lo scorso anno sono stati rinviati al 2024. I nuovi concorsi sono in attesa di pubblicazione, quindi al momento non si hanno ulteriori dettagli su date e modalità di svolgimento. Il nuovo documento dovrebbe scandire il programma dei concorsi fino al secondo semestre del 2024. Pertanto, bisognerà attendere l’uscita dei bandi per prendere visione di informazioni come requisiti e quant’altro, necessari per potersi candidare.

Altri obiettivi del MEF

L’atto del MEF per il 2024-2026 indica i seguenti obiettivi per l’Agenzia delle entrate che deve raggiungere per potenziare il suo organico:

Formazione e sviluppo professionale del personale, l’efficace inserimento dei neoassunti e l’upskilling e il reskilling del personale già in servizio. Sarà inoltre perseguita una strategia di sviluppo del personale attraverso l’individuazione di nuove figure professionali intermedie e percorsi graduali di crescita dei dipendenti attraverso attività di formazione;

Completamento del concorso per dirigenti;

Nuovi concorsi per dirigente, da destinare all’area di gestione dei tributi e erogazione servizi fiscali;

valorizzazione del lavoro in team;

individuazione di percorsi graduali di crescita professionale, con assunzione di ruoli e responsabilità crescente con procedure di valorizzazione del merito;

percorsi di formazione e di valorizzazione delle competenze.

Per ulteriori informazioni si consiglia di attendere l’uscita dei bandi.