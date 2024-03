Concorso Esercito 2024, bando per 29 atleti: come partecipare

Concorso Esercito 2024: sono disponibili 29 posti per volontari VFP4. Come partecipare? Di seguito tutti i dettagli al riguardo.

Concorso Esercito 2024: è stato indetto un bando per l’accesso al centro sportivo dell’Esercito di 29 volontari VFP4. Il termine ultimo per l’invio delle domande di partecipazione è giorno 3 aprile 2024, ma come fare per partecipare? Di seguito un’utile guida al riguardo per tutti gli interessati.

Concorso Esercito 2024: i posti disponibili

I 29 posti disponibili sono suddivisi nella seguente maniera:

Tiro a segno : 1 atleta di sesso maschile nella specialità “pistola 10 mt”;

: 1 atleta di sesso maschile nella specialità “pistola 10 mt”; Judo : 2 atleti di sesso maschile nella categoria “66 Kg”;

: 2 atleti di sesso maschile nella categoria “66 Kg”; Lotta libera : 1 atleta di sesso maschile nella categoria “74kg”;

: 1 atleta di sesso maschile nella categoria “74kg”; Ciclismo : 1 atleta di sesso femminile nella specialità “mountain bike under 23”; 1 atleta di sesso maschile nella specialità “pista inseguimento a squadre/madison”;

: 1 atleta di sesso femminile nella specialità “mountain bike under 23”; 1 atleta di sesso maschile nella specialità “pista inseguimento a squadre/madison”; Taekwondo : 1 atleta di sesso femminile nella categoria “49 kg/53 kg”;

: 1 atleta di sesso femminile nella categoria “49 kg/53 kg”; Scherma : 1 atleta di sesso femminile nella specialità “fioretto”;

: 1 atleta di sesso femminile nella specialità “fioretto”; Nuoto : 1 atleta di sesso maschile nella specialità “50mt/100 mt/200 mt dorso”;

: 1 atleta di sesso maschile nella specialità “50mt/100 mt/200 mt dorso”; Pentathlon moderno : 1 atleta di sesso maschile nella specialità “pentathlon moderno”; 1 atleta di sesso femminile nella specialità “pentathlon moderno”;

: 1 atleta di sesso maschile nella specialità “pentathlon moderno”; 1 atleta di sesso femminile nella specialità “pentathlon moderno”; Atletica leggera : 1 atleta di sesso maschile nella specialità “lancio del giavellotto”; 1 atleta di sesso femminile nella specialità “800m”; 1 atleta di sesso maschile nella specialità “miglio su strada”; 1 atleta di sesso maschile nella specialità “100 mt under 23/4×100 under 23”;

: 1 atleta di sesso maschile nella specialità “lancio del giavellotto”; 1 atleta di sesso femminile nella specialità “800m”; 1 atleta di sesso maschile nella specialità “miglio su strada”; 1 atleta di sesso maschile nella specialità “100 mt under 23/4×100 under 23”; Sci alpino : 1 atleta di sesso maschile tutte le specialità;

: 1 atleta di sesso maschile tutte le specialità; Sci di fondo : 1 atleta di sesso maschile tutte le specialità; 1 atleta di sesso femminile tutte le specialità;

: 1 atleta di sesso maschile tutte le specialità; 1 atleta di sesso femminile tutte le specialità; Biathlon : 2 atleti di sesso maschile tutte le specialità; 1 atleta di sesso femminile tutte le specialità;

: 2 atleti di sesso maschile tutte le specialità; 1 atleta di sesso femminile tutte le specialità; Snowboard : 1 atleta di sesso maschile nella specialità “freestyle”; 1 atleta di sesso femminile nella specialità “alpino”;

: 1 atleta di sesso maschile nella specialità “freestyle”; 1 atleta di sesso femminile nella specialità “alpino”; Skeleton : 1 atleta di sesso femminile;

: 1 atleta di sesso femminile; Slittino pista artificiale : 1 atleta di sesso maschile;

: 1 atleta di sesso maschile; Pattinaggio : 1 atleta di sesso femminile nella specialità “short track”;

: 1 atleta di sesso femminile nella specialità “short track”; Arrampicata sportiva : 1 atleta di sesso maschile nella specialità “lead – boulder”;

: 1 atleta di sesso maschile nella specialità “lead – boulder”; Sport equestri: 1 atleta di sesso femminile nella specialità “salto ostacoli young rider”; 1 atleta di sesso femminile nella specialità “salto ostacoli senior”.

Concorso Esercito 2024: i requisiti

Per partecipare al bando per atleti VFP4 indetto dall’Esercito i candidati devono essere in possesso di alcuni requisiti, tra i quali i seguenti:

cittadinanza italiana ;

; aver compiuto il 17esimo anno di età e non aver compiuto il 35esimo anno di età;

diploma di scuola secondaria di primo grado o equipollente;

o equipollente; aver tenuto condotta incensurabile;

possesso idoneità psico-fisica e attitudinale per l’impiego nelle Forze Armate in qualità di volontario in servizio permanente;

e attitudinale per l’impiego nelle Forze Armate in qualità di volontario in servizio permanente; avere, se minorenni, il consenso dei genitori o del genitore esercente la potestà o del tutore a contrarre l’arruolamento volontario nell’Esercito;

aver conseguito nella disciplina/specialità prescelta risultati agonistici almeno di livello nazionale certificati dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) o dalle Federazioni sportive nazionali indicate nell’allegato A del bando.

Si fa presente che la presenza di tatuaggi e piercing potrebbe rappresentare una possibile causa di esclusione dal concorso.

Come partecipare al bando

Gli interessati a fare domanda di ammissione al concorso Esercito per atleti 2024 devono presentarla entro e non oltre il giorno 3 aprile 2024 esclusivamente online, mediante la procedura telematica disponibile sul Portale concorsi dell’Esercito. Si ricorda che i candidati dovranno accedere alla piattaforma mediante credenziali SPID o CIE e che i candidati dovranno possedere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) personale.

Infine, si fa presente che i candidati minorenni devono essere coadiuvati dall’aiuto dei genitori o, in mancanza di questi ultimi, dal tutore del minore.