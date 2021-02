Meteo Catania, la primavera arriva in anticipo: le previsioni

Il meteo Catania di questa settimana lascia pregustare un piccolo assaggio di primavera in anticipo. Vediamo le previsioni su Catania giorno per giorno.

Il meteo Catania di questa settimana farà pregustare un anticipo di primavera, che porterà le temperature al di sopra della media stagionale e concederà alcuni giorni di cielo sereno e soleggiato. Nonostante si sia appena entrati nella fase centrale e più fredda dell’inverno, quindi, i catanesi potranno godersi un clima mite più simile ai mesi primaverili che al classico febbraio. Vediamo le previsioni meteo Catania giorno per giorno.

Oggi

Nella giornata di oggi, martedì 2 febbraio 2021, il meteo Catania prevede un cielo leggermente velato, che non dovrebbe dare origine a particolari fenomeni piovaschi. Le temperature oscilleranno tra una minima di 11.6 gradi a una massima di 16.6°C. I venti saranno deboli e il mare poco mosso.

Domani

A Catania domani i cieli si manterranno prevalentemente sereni o poco nuvolosi, mentre non sono previste piogge. I venti saranno deboli al mattino e moderati nelle ore pomeridiane, il mare resterà poco mosso. Le temperature si alterneranno tra una minima di 10 gradi a una massima di 17°C.

Giovedì

Nella giornata di giovedì il meteo Catania farà registrare un notevole aumento delle temperature, che daranno al clima catanese un sapore primaverile. Si potrebbero raggiungere, infatti, temperature fino ai 22°C, mentre la minima si attesterà intorno ai 12°C. Il cielo si manterrà soleggiato per tutto il giorno, con probabili leggere velature solo nelle ore serali. I venti, infine, si manterranno deboli al mattino e moderati nel pomeriggio, mentre il mare resterà poco mosso.

Venerdì

Anche nella giornata di venerdì i cieli saranno liberi da addensamenti di nubi e soleggiati, mentre le temperature resteranno miti e piacevoli, sfiorando i 22 gradi. Non dovrebbero essere previste piogge, mentre i venti si manterranno moderati e il mare poco mosso.

Sabato

Una vera esplosione di primavera nella giornata di sabato, quando il meteo Catania farà registrare temperature fino ai 25 gradi nelle ore più calde. I cieli si manterranno sereni e non saranno previste piogge. Venti moderati e mare poco mosso.

Domenica

Temperature in forte calo, invece, per la giornata di domenica, quando la massima di attesterà intorno ai 18°C, mentre la minima oscillerà sui 12°C. I cieli saranno prevalentemente nuvolosi pressoché in tutte le ore del giorno, mentre i venti resteranno deboli e il mare poco mosso.