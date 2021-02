Meteo Sicilia, arriva un “assaggio” di primavera: le previsioni

Nonostante i giorni della merla siano appena passati e l’inverno sia, almeno in linea teorica, nella sua fase più fredda, il meteo Sicilia non si smentisce. Nei prossimi giorni, infatti, i siciliani vivranno un anticipo di primavera, lasciandosi il maltempo alle spalle almeno per qualche giorno. Le previsioni nel dettaglio.

Meteo Sicilia: le previsioni della settimana

La giornata di domani sarà ancora di meteo incerto. Il dipartimento di Protezione Civile ha diramato per domani un bollettino di preallerta gialla, con possibili precipitazioni sul versante nord-orientale dell’Isola e temporali isolati.

Sul resto della regione, le previsioni meteo Sicilia indicano temperature stabili rispetto ai giorni scorsi e venti moderati, con nubi sparse e cielo poco nuvoloso. Il cambiamento vero e proprio, invece, si avrà a partire da mercoledì, con temperature al rialzo e cielo sereno su tutta l’Isola. A metà settimana, infatti, il meteo Sicilia prevede assenza di precipitazioni, con temperature comprese tra i 19 e i 9 gradi sul versante orientale, simili su quello occidentale e leggermente più basse nei quadranti centrali dell’Isola.

Sia giovedì che nei due giorni successivi, invece, il meteo Sicilia prevede un netto miglioramento delle condizioni climatiche, con diversi quadranti dove si raggiungeranno e supereranno i 20 gradi, al netto di un’assenza generale di precipitazioni.

Il bel tempo durerà fino a sabato, mentre per domenica il meteo Sicilia prevede un leggero peggioramento. Giorno 7, infatti, si prevede una giornata di cielo coperto su quasi tutta l’Isola, con piogge deboli o isolate e temperature in diminuzione.

Meteo Catania: le previsioni nel dettaglio

Per la giornata di domani, il meteo Catania prevede tempo soleggiato e poco nuvoloso, con venti moderati e assenza di piogge. Cielo sereno, invece, per mercoledì, quando si raggiungeranno i 19 gradi.

Meteo Catania con temperature in aumento, infine, da giovedì in poi. Le massime supereranno stabilmente i 20 gradi e le minime non scenderanno sotto ai 10. Venti moderati. Il picco si raggiungerà la giornata di sabato, quando sarebbero previsti ben 23 gradi di massima.

Domenica, invece, cielo coperto con piogge isolate e relativo calo delle temperature.