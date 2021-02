Festa di Sant’Agata: domani la consegna della Candelora d’Oro

Festa di Sant'Agata 2021 alle porte. Domani la consegna della Candelora d'Oro, riconoscimento che ogni anno viene assegnato a chi si è distinto per il suo impegno civile, culturale o religioso.

La Festa di Sant’Agata non sarà quella di sempre, ma alcune tradizioni verranno comunque onorate. Oltre alle celebrazioni, che quest’anno si svolgeranno a porte chiuse ma in diretta streaming, si terrà come di consueto la consegna della Candelora d’Oro, che ogni anno viene assegnata alle personalità che più si sono distinte per il loro valore civile, religioso o culturale nei confronti della città. L’anno scorso toccò ai Vigili del Fuoco etnei riscuotere il prestigioso riconoscimento, per il loro quotidiano impegno nel salvare vite umane.

Quest’anno, invece, la Candelora d’Oro della Festa di Sant’Agata andrà a Monsignor Salvatore Gristina, arcivescovo metropolita di Catania. La cerimonia si terrà domani, martedì 2 febbraio alle 17:00, nel salone Bellini del Municipio di Catania, nel Palazzo degli Elefanti, dove il sindaco Salvo Pogliese consegnerà la targa.

Candelora d’Oro 2021: le dichiarazioni di Pogliese

“Nonostante la Festa di Sant’Agata quest’anno non si svolga nelle forme consuete – ha detto il sindaco Salvo Pogliese – abbiamo voluto ugualmente consegnare il prestigioso riconoscimento della Candelora d’oro che viene ogni anno conferito a personalità che si sono distinte per l’alto impegno civile, religioso e culturale a favore della città; in questo caso monsignor Salvatore Gristina, che dal 2002 è l’Arcivescovo della nostra Diocesi.

Catania con la sua area metropolitana esprime in questo modo la propria gratitudine a un uomo che da così lungo tempo continua a rendere il proprio servizio pastorale verso il prossimo, impegnato in prima linea anche nei momenti difficili di questa pandemia che ha stravolto le nostre vite e da cui, con la protezione di Sant’Agata e l’esortazione paterna della Chiesa, auspichiamo di uscirne rafforzati”.

Subito dopo la consegna della Candelora d’oro il Sindaco Salvo Pogliese e l’Arcivescovo di Catania Monsignor Salvatore Gristina procederanno alla rituale accensione della lampada votiva in onore della Santa Patrona Agata.