Festa di Sant’Agata 2021, dal sacco all’offerta della cera: cosa si può fare

La Festa di Sant’Agata 2021 avrà un sapore decisamente diverso rispetto agli scorsi anni, considerata l’attuale emergenza sanitaria e la sospensione di tutte le celebrazioni esterne. Niente giro esterno né interno quest’anno, niente processione delle candelore, nessuno spettacolo di fuochi d’artificio. Insomma, si tratterà di celebrazioni più dimesse, senza grandi folle per le strade di Catania, ma più incentrate sul vero valore religioso di questa festività.

Festa Sant’Agata 2021: le attività consentite

L’Arcidiocesi di Catania ha chiarito, in una nota pubblicata sul proprio sito, le attività che i fedeli potranno continuare a svolgere regolarmente, dalla vestizione del sacco all’offerta della cera. Chiaramente, comunque, sono da escludere le celebrazioni consuete, che comporterebbero assembramenti pericolosi e incontrollabili.

Offerta della cera

Dall’Arcidiocesi fanno sapere che è sempre possibile offrire a Sant’Agata cera bianca e fiori, nelle modalità consentite dalle vigenti norme sanitarie anti covid, nei giorni e nelle ore in cui la Cattedrale è aperta al culto, come da programma.

La Cattedrale rimarrà chiusa il 3, 4 e 5 febbraio, ed il pomeriggio del 12 febbraio; si ricorda altresì che invece sarà aperta ogni giorno dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,30 alle ore 19,00.

Indossare il sacco

I fedeli che hanno indossato il “sacco” votivo di Sant’Agata negli anni trascorsi o che desiderano indossarlo quest’anno, per la prima volta, a seguito di un voto, potranno farlo liberamente, chiedendo la benedizione nella chiesa più vicina alla propria abitazione secondo le norme vigenti.

“Indossare nei giorni di festa il “sacco”- si legge nella nota dell’Arcidiocesi- anche solo nella propria casa, mentre si partecipa alle dirette delle varie celebrazioni, sarà un segno d’amore a Sant’Agata e ci permetterà di sottolineare la nostra identità di battezzati, cristiani che intendono ispirare la propria vita al messaggio ed alla testimonianza della nostra amatissima concittadina e patrona, che ha dato la vita per essere fedele al Vangelo. Lontani da ogni esteriorità risulterà più chiaro e più forte il motivo che ha ispirato il voto ed orienterà con maggiore profondità la preghiera di ringraziamento o di richiesta secondo le motivazioni care a ciascun devoto/a”.

Diretta streaming

L’ufficio delle comunicazioni sociali della Diocesi ha dato piena e gratuita disponibilità alle emittenti private, affinché abbiano il segnale video da rilanciare in televisione per consentire a tutti la partecipazione da casa alle celebrazioni liturgiche in streaming.