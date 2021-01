Festa di Sant’Agata 2021 a porte chiuse: dove vedere la diretta streaming

Festa di Sant'Agata 2021: le celebrazioni si svolgeranno in maniera inconsueta ma i fedeli potranno comunque prendervi parte "a distanza". Ecco su quali canali sarà possibile assistere.

Data la situazione sanitaria attale, la festa di Sant’Agata 2021 non si svolgerà in maniera tradizionale ma le celebrazioni non si fermeranno di certo: i fedeli potranno infatti assistere alle celebrazioni “a distanza”, grazie alla diretta streaming trasmessa dal canale YouTube e Facebook dell’Arcidiocesi e della Basilica Centrale.

“Le celebrazioni liturgiche del 3, 4, 5 e 12 febbraio a motivo dell’attuale emergenza sanitaria internazionale si svolgeranno a porte chiuse, senza la presenza fisica dei fedeli e saranno trasmesse in diretta streaming sui canali FB e YouTube. Nei suddetti giorni la Basilica Cattedrale rimarrà chiusa” si legge nel programma di quest’anno.

Nella giornata di martedì 3 febbraio, “si invitano le famiglie a radunarsi in preghiera nelle proprie case alle ore 20.00 e ad accendere un lume rosso dinanzi ad una immagine di Sant’Agata. S. E. l’Arcivescovo guiderà la preghiera che sarà diffusa attraverso i canali FB e YouTube dell’Arcidiocesi e della Basilica Cattedrale“.

Venerdì 5 febbraio, “S. E. l’Arcivescovo presiederà il Pontificale. Interverrà soltanto il Signor Sindaco a nome della intera cittadinanza. Nel corso della giornata i fedeli ed i devoti sono invitati a partecipare alla Santa Messa della solennità nella chiesa più vicina alla propria abitazione nel rispetto delle norme anti-Covid e secondo le disposizioni delle autorità a quel momento in vigore“.