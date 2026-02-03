La Candelora d’oro è la più alta onorificenza civica conferita dal Comune di Catania nell’ambito dei festeggiamenti di Sant’Agata, patrona della città. Viene consegnata ogni anno, tradizionalmente alla vigilia del 3 febbraio, in una cerimonia solenne che unisce devozione religiosa, identità cittadina e riconoscimento pubblico al merito.
Istituita nel 1998, la Candelora nasce con l’idea di celebrare figure – singole o collettive – che abbiano dato lustro a Catania, rappresentato i suoi valori o contribuito in modo significativo al bene della comunità. Non è un premio settoriale: nel tempo ha attraversato mondi diversi – cultura, scienza, sport, volontariato, istituzioni, spettacolo e innovazione – restituendo ogni anno un ritratto diverso della città e delle sue eccellenze.
In questo senso, la Candelora d’oro è diventata una sorta di “specchio civico”: attraverso i premiati, Catania racconta ciò che considera meritevole, utile e identitario.
Guardando all’albo d’oro degli ultimi trent’anni, emergono alcune linee guida chiare che spiegano bene chi e cosa la città ha voluto valorizzare.
1) Le istituzioni e il servizio pubblico (fine anni ’90 – primi 2000)
Nelle prime edizioni il premio ha un forte carattere istituzionale e civile. Nel 1998 viene premiato Enzo Bianco, sindaco di Catania, quasi a “battezzare” il riconoscimento dentro la vita pubblica della città. Seguono figure di alto profilo come arcivescovi, medici e dirigenti di grandi corpi dello Stato: Luigi Bommarito, Angelo Majorana, Attilio Basile, fino al comandante della Guardia di Finanza Cosimo D’Arrigo nel 2008.
Questa fase iniziale racconta una Catania che vuole premiare chi governa, cura, protegge e guida la comunità.
2) La cultura e l’identità catanese (anni 2000 – 2010)
Accanto alle istituzioni, iniziano a comparire sempre più figure culturali: il grande attore Turi Ferro (1999), il giornalista Igor Man (2005), lo scrittore Pietrangelo Buttafuoco (2009). La Candelora diventa anche un riconoscimento al racconto di Catania nel mondo: attraverso il teatro, il giornalismo e la letteratura.
In questo periodo la città afferma un’idea di prestigio culturale, non solo amministrativo.
3) Eccellenze scientifiche e umanitarie (2010–2015)
Negli anni immediatamente precedenti al 2016 si rafforza il filone del merito scientifico e sociale: premi come quelli a Lucia Ragusa (2010) e a Fabrizio Pulvirenti di Emergency (2015) indicano una città attenta alla cura, alla solidarietà e all’impegno umanitario.
Qui la Candelora assume un tono più etico e sociale.
4) Sport, innovazione e popolarità (2016–2020)
Dal 2016 in poi il profilo dei premiati diventa più vario e contemporaneo:
-
Rossella Fiamingo (2016) rappresenta l’eccellenza sportiva siciliana nel mondo.
-
Nel 2017 il premio ai Volontari di Catania sottolinea il valore della cittadinanza attiva.
-
Rosario Fiorello (2018) incarna la Catania dello spettacolo e dell’ironia.
-
Salvatore Aranzulla (2019) segna l’ingresso della cultura digitale nell’albo d’oro.
-
Nel 2020 il riconoscimento ai Vigili del Fuoco di Catania celebra chi protegge la città nei momenti di emergenza.
Qui la Candelora parla a tutte le generazioni: dai giovani sportivi ai creator digitali, fino ai soccorritori.
5) Simboli civili, culturali e religiosi recenti (2021–2026)
Negli ultimi anni il premio torna a intrecciare tradizione e modernità:
-
Salvatore Gristina (2021), arcivescovo emerito, come figura morale della città.
-
Agata Rosalba Zappalà Massimino (2022), per il suo impegno sanitario e sociale con Fon.Ca.Ne.Sa.
-
Carmelo Zuccaro (2023), magistrato, simbolo di legalità.
-
Antonio Presti (2024), mecenate culturale che ha trasformato arte e territorio in strumenti di rinascita civile.
-
Tuccio Musumeci (2025), volto popolare della catanesità teatrale.
-
Giovanni Cultrera di Montesano (leggi qui) (2026), sovrintendente del Teatro Bellini, figura chiave della vita culturale cittadina.
|Anno
|Premiato
|Qualifica
|1998
|Enzo Bianco
|Sindaco di Catania
|1999
|Turi Ferro
|Attore
|2000
|Angelo Majorana
|Decano di Medicina
|2001
|Luigi Bommarito
|Ex Arcivescovo Metropolita di Catania
|2002
|Roberto Triozzi
|Comandante dei Vigili del Fuoco ONU a New York
|2003
|Attilio Basile
|Decano di Medicina
|2004
|Associazione ANDOS
|Donne operate al seno
|2005
|Igor Man
|Giornalista e inviato di guerra
|2006
|Salvatore Pappalardo
|Ex Cardinale di Palermo
|2007
|Ignazio Marcoccio
|Dirigente sportivo
|2008
|Cosimo D’Arrigo
|Comandante Generale Guardia di Finanza
|2009
|Pietrangelo Buttafuoco
|Giornalista e scrittore
|2010
|Lucia Ragusa
|Suora Salesiana
|2011
|Anna Maria Cancellieri
|Ex Prefetto di Catania
|2012
|Pietro Barcellona
|Professore universitario
|2013
|Luigi Maina
|Presidente Comitato Festeggiamenti Agatini
|2014
|Luca Parmitano
|Astronauta italiano
|2015
|Fabrizio Pulvirenti
|Medico Emergency
|2016
|Rossella Fiamingo
|Campionessa mondiale di scherma
|2017
|Volontari di Catania
|Rappresentati da Salvo Consoli
|2018
|Rosario Fiorello
|Showman
|2019
|Salvatore Aranzulla
|Informatore e imprenditore digitale
|2020
|Vigili del Fuoco di Catania
|Corpo di soccorso
|2021
|Salvatore Gristina
|Ex Arcivescovo Metropolita di Catania
|2022
|Agata Rosalba Zappalà Massimino
|Presidente Fon.Ca.Ne.Sa.
|2023
|Carmelo Zuccaro
|Procuratore Capo di Catania
|2024
|Antonio Presti
|Mecenate e promotore culturale
|2025
|Tuccio Musumeci
|Attore
|2026
|Giovanni Cultrera di Montesano
|Sovrintendente Teatro Bellini