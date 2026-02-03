La Candelora d’oro è la più alta onorificenza civica conferita dal Comune di Catania nell’ambito dei festeggiamenti di Sant’Agata, patrona della città. Viene consegnata ogni anno, tradizionalmente alla vigilia del 3 febbraio, in una cerimonia solenne che unisce devozione religiosa, identità cittadina e riconoscimento pubblico al merito.

Istituita nel 1998, la Candelora nasce con l’idea di celebrare figure – singole o collettive – che abbiano dato lustro a Catania, rappresentato i suoi valori o contribuito in modo significativo al bene della comunità. Non è un premio settoriale: nel tempo ha attraversato mondi diversi – cultura, scienza, sport, volontariato, istituzioni, spettacolo e innovazione – restituendo ogni anno un ritratto diverso della città e delle sue eccellenze.

In questo senso, la Candelora d’oro è diventata una sorta di “specchio civico”: attraverso i premiati, Catania racconta ciò che considera meritevole, utile e identitario.

Guardando all’albo d’oro degli ultimi trent’anni, emergono alcune linee guida chiare che spiegano bene chi e cosa la città ha voluto valorizzare.

1) Le istituzioni e il servizio pubblico (fine anni ’90 – primi 2000)

Nelle prime edizioni il premio ha un forte carattere istituzionale e civile. Nel 1998 viene premiato Enzo Bianco, sindaco di Catania, quasi a “battezzare” il riconoscimento dentro la vita pubblica della città. Seguono figure di alto profilo come arcivescovi, medici e dirigenti di grandi corpi dello Stato: Luigi Bommarito, Angelo Majorana, Attilio Basile, fino al comandante della Guardia di Finanza Cosimo D’Arrigo nel 2008.

Questa fase iniziale racconta una Catania che vuole premiare chi governa, cura, protegge e guida la comunità.

2) La cultura e l’identità catanese (anni 2000 – 2010)

Accanto alle istituzioni, iniziano a comparire sempre più figure culturali: il grande attore Turi Ferro (1999), il giornalista Igor Man (2005), lo scrittore Pietrangelo Buttafuoco (2009). La Candelora diventa anche un riconoscimento al racconto di Catania nel mondo: attraverso il teatro, il giornalismo e la letteratura.

In questo periodo la città afferma un’idea di prestigio culturale, non solo amministrativo.

3) Eccellenze scientifiche e umanitarie (2010–2015)

Negli anni immediatamente precedenti al 2016 si rafforza il filone del merito scientifico e sociale: premi come quelli a Lucia Ragusa (2010) e a Fabrizio Pulvirenti di Emergency (2015) indicano una città attenta alla cura, alla solidarietà e all’impegno umanitario.

Qui la Candelora assume un tono più etico e sociale.

4) Sport, innovazione e popolarità (2016–2020)

Dal 2016 in poi il profilo dei premiati diventa più vario e contemporaneo:

Qui la Candelora parla a tutte le generazioni: dai giovani sportivi ai creator digitali, fino ai soccorritori.

5) Simboli civili, culturali e religiosi recenti (2021–2026)

Negli ultimi anni il premio torna a intrecciare tradizione e modernità:

Salvatore Gristina (2021) , arcivescovo emerito, come figura morale della città.

Agata Rosalba Zappalà Massimino (2022) , per il suo impegno sanitario e sociale con Fon.Ca.Ne.Sa.

Carmelo Zuccaro (2023) , magistrato, simbolo di legalità.

Antonio Presti (2024) , mecenate culturale che ha trasformato arte e territorio in strumenti di rinascita civile.

Tuccio Musumeci (2025) , volto popolare della catanesità teatrale.

Giovanni Cultrera di Montesano (leggi qui) (2026), sovrintendente del Teatro Bellini, figura chiave della vita culturale cittadina.