Sant’Agata, Candelora d’Oro 2026 assegnata a Giovanni Cultrera di Montesano

Domenica 1 febbraio 2026 alle ore 18,30 nel salone Bellini di palazzo degli elefanti, alla presenza di autorità civili, religiose e militari si terrà la ventinovesima cerimonia di conferimento della Candelora d’oro 2026, assegnata quest’anno a Giovanni Cultrera di Montesano, musicista di fama internazionale e Sovrintendente del teatro Massimo Bellini di Catania.

“La scelta di Giovanni Cultrera di Montesano -ha spiegato il sindaco di Catania Enrico Trantino- nasce da un percorso di lungo periodo e da risultati concreti a favore della vitalità e della credibilità culturale di Catania. La città riconosce in lui una figura capace di tenere insieme qualità artistica, visione organizzativa e senso delle istituzioni, contribuendo a rafforzare il ruolo di Catania nei circuiti culturali nazionali e internazionali.

L’impegno profuso nella promozione del nostro patrimonio materiale e immateriale, unito alla capacità di coinvolgere pubblici diversi e investire sulle nuove generazioni, ha prodotto ricadute positive durature. Questo riconoscimento intende valorizzare un metodo di lavoro fondato su competenza, responsabilità e rispetto delle regole, che ha dato slancio alle istituzioni culturali di Catania e reso più forte il legame tra cultura e comunità per costruire sviluppo, identità e futuro”.