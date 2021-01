Sanremo 2021: la Rai cerca coppie di figuranti all’Ariston

Sanremo 2021 con figuranti che parteciperanno a spese della Rai al Festival della canzone italiana. Ecco quali sono i requisiti richiesti.

Sanremo 2021 è alle porte, ma sono ancora numerose le incognite che circolano sulla prossima edizione del Festival della canzone italiana. Nei giorni scorsi il dibattito si è concentrato sull’interrogativo: si svolgerà con o senza pubblico? Adesso, la Rai sta cercando coppie di figuranti conviventi (i cosiddetti claqueur) per le cinque serate in diretta televisiva all’Ariston. Un pubblico “selezionato” che parteciperà alle serate in diretta, come avviene già in altri programmi televisivi.

L’impegno è previsto dal 2 al 6 marzo 2021, come riportato dall’avviso circolato in queste ore: “È fondamentale avere il requisito di convivente – viene precisato – che permetterà di occupare due poltrone ravvicinate, distanziate dalle altre almeno di un metro. Sarà richiesta un’autodichiarazione di convivenza e inoltre sarà richiesto un tampone (rimborsato da Rai) nei giorni precedenti la prima convocazione”.

Amadeus, conduttore del festival di Sanremo 2021, aveva già anticipato che il suo obiettivo era portare il pubblico all’Ariston. Al Corriere della Sera, infatti, aveva dichiarato: “Pensiamo a figure contrattualizzate che sono parte integrante dello spettacolo nel rispetto del Dpcm. Con le giuste distanze possiamo arrivare a 380 persone in platea, mentre la galleria sarà ovviamente chiusa”.

“Importante ricordare che l’Ariston in quelle serate non è più un teatro, ma uno studio televisivo“, ha spiegato Fiorello ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa, “da pubblico pagante a pubblico pagato è un attimo”, ha poi aggiunto scherzando.