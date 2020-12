Sanremo 2021: tutti i partecipanti della nuova edizione

Sanremo 2021: ci salirà sul palco dell'Ariston quest'anno? Ecco tutti i nomi dei Big in gara.

Non manca poi molto a Sanremo 2021, uno degli eventi televisivi più attesi dagli italiani. Anche quest’anno, il Festival verrà condotto da Amadeus: proprio lui ha svelato, nel corso delle scorse ore e in diretta durante la finale di Sanremo Giovani, i nomi dei 26 nuovi concorrenti. Sanremo 2021: chi saranno i Big in gara?

Sanremo 2021 potrebbe riservare, Covid permettendo, grandi sorprese. Tra i Big in gara tante nuove proposte, ma non solo.

Torna a cantare Francesca Michielin, che ha già ottenuto il secondo posto ottenuto nel 2016. Salirà sul palco dell’Ariston insieme al celebre Fedez che ha fatto tanto parlare di lui in questi mesi.

Presente anche Cristian Bugatti (meglio conosciuto come Bugo) che, questa volta, partecipa senza il sostegno di Morgan, escluso dalla giuria di Sanremo Giovani per aver attaccato Amadeus.

Tra i Big anche Lo Stato Sociale, che già hanno solcato l’Ariston, Ghemon e i Maneskin, tornati da poco in vetta alle classifiche con una nuova hit.

Non possono mancare, poi, gli ex vincitori di Amici, Irama, già in precedenza presente sia tra i Big che tra le Nuove Proposte, e Gaia, anch’essa vincitrice del programma di Maria De Filippi.

Gli italiani, specialmente i più giovani, potrebbero appassionarsi alla proposta della rapper Madame, appena 18enne, o a quella di Fasma.

Tra i 26, poi, il cantautore Fulminacci, il rapper Random, il duo indie-pop rap dei Coma_Cose, l’accoppiata Colapesce e Dimartino e La Rappresentante di Lista.

Presenti anche ex vincitori di Sanremo 2021, come Francesco Renga, Arisa, Ermal Meta. Questi si sfideranno anche conMax Gazzè, Noemi, Annalisa e Malika Ayane e Orietta Berti.

Insomma, Sanremo 2021 sembrerebbe pronto a soddisfare i gusti di tutti e fare in modo che gli italiani possano dimenticare, almeno per qualche istante, difficoltà e preoccupazioni spesso intensificate da questo 2020.

Quest’anno Amadeus, conduttore e direttore artistico, presenterà infine Willie Peyote, Gio Evan, Aiello e il gruppo degli Extraliscio con Davide Toffolo.