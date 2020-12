Agenzia delle Entrate concorsi: i prossimi bandi in uscita

Agenzia delle entrate concorsi: tra il 2020 e il 2022 si prevedono oltre 4000 assunzioni, anche di funzionari e assistenti. Ecco i prossimi bandi.

lle entrate concorsi e assunzioni in arrivo per il reclutare personale non dirigenziale. Secondo le previsioni, nei tre anni che vanno dal 2020 al 2022, l’Agenzia delle entrate dovrebbe assumere oltre 4000 persone attraverso almeno tre bandi di concorso.

Concorso Agenzia delle entrate: i prossimi bandi

Secondo le ultime indiscrezioni, i concorsi Agenzia delle entrate verranno banditi per assumere le figure di:

Funzionari

Assistenti

Personale di categoria protetta

Generalmente, questi bandi di concorso sono riservati a chi è in possesso della laurea. Non si sa ancora, se i prossimi bandi verranno sbloccati e aperti anche a chi è solo in possesso del diploma, per questo si dovrà attendere la pubblicazione del testo ufficiale.

Stando alle previsioni, le figure ricercate per gli oltre 4000 posti liberi sarebbero per:

Dirigenti del 7° corso-concorso SNA

Dirigenti che hanno già avviato le procedure

Funzioni che hanno già avviato le procedure

Funzionari e assistenti che parteciperanno ai futuri concorsi

Personale proveniente da categoria protetta

Agenzia delle entrate concorsi: quando uscirà il bando?

Non si conosce la data esatta di pubblicazione dei prossimi bandi delle Agenzie delle Entrate, tuttavia si pensa che già un primo bando possa uscire entro la fine di quest’anno.

Chiaramente senza la pubblicazione del testo non è possibile prevedere quali prove siano previste. Di sicuro è sempre presente una prova scritta e una prova orale, e a queste potrebbe aggiungersi una prova pre-selettiva. La pre-selettiva viene, infatti, introdotta in molti concorsi qualcuno il numero di partecipanti è davvero elevato.

Secondo una stima, potrebbero presentarsi in circa 300mila da varie zone dell’Italia per partecipare ai concorsi. Il numero, sebbene sembri esorbitante, non dovrebbe sorprendere. Questo tipo di bandi sono sempre molto attesi e interessano sempre moltissimi italiani.

Soprattutto in tempi come questi, partecipare e vincere un concorso delle Agenzie delle Entrate rappresenta una bella occasione per giovani ma anche per meno giovani. La Pandemia ha inciso fortemente sull’andamento dell’occupazione, causando una grave crisi economica anche a chi da tempo aveva un posto di lavoro stabile.