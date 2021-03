Sanremo 2021, la scaletta della seconda serata: sul palco anche tanta Sicilia

Sanremo 2021, la seconda serata inizierà tra poche ore. La scaletta d'uscita: stasera in gara la seconda band siciliana tra i big della 71esima edizione del Festival.

La seconda serata per il settantunesimo Festival di Sanremo sta per iniziare. Sale l’attesa per gli altri 13 big che canteranno dal palco dell’Ariston stasera. Al termine della prima serata la giuria demoscopica ha premiato col podio Annalisa, Noemi e Fasma, che conquistano le prime tre posizioni, ma nulla è ancora deciso. Continua la gara anche per i siciliani protagonisti di questa edizione. Dopo l’esibizione di Colapesce e Dimartino di ieri, stasera sarà la prima anche per il duo de La rappresentante di lista.

La rappresentante di lista, formata da Veronica Lucchesi, viareggina adottata dalla Sicilia e Dario Magiaracina, palermitano doc, è in gara con Amare, una ballad che strizza l’occhio, e l’orecchio, al rock, dal ritornello martellante. Nei prossimi giorni è attesa anche Regina, il brano con cui gareggerà il rapper siciliano Davide Shorty nella rassegna Sanremo giovani. Oltre ai cantanti in gara e a Fiorello, che condurrà assieme ad Amadeus il Festival, sono tanti gli artisti originari dell’Isola che parteciperanno anche come ospiti.

In attesa che inizi ufficialmente la seconda serata, ecco la scaletta d’uscita dei cantanti in gara stasera.

Sanremo 2021: la scaletta con l’ordine d’uscita