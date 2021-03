Sanremo 2021: quattro siciliani in gara sul palco dell’Ariston

Sono quattro i siciliani in gara al Festival di Sanremo 2021. Ecco chi sono e come si chiamano i brani che porteranno sul palco.

Sanremo 2021 ai nastri di partenza: è prevista per domani sera, martedì 2 marzo 2021, l’apertura del settantunesimo Festival. Condotto per il secondo anno consecutivo da Amadeus, il Festival si svolgerà dal 2 al 6 marzo 2021 e vedrà ben quattro siciliani in gara. Dopo qualche incertezza a causa della situazione epidemiologica, la manifestazione si terrà pur con alcune restrizioni.

Nel corso delle serate, il conduttore sarà affiancato ancora una volta da Fiorello e da otto co-conduttrici: Matilda De Angelis nella prima serata, Elodie e Luisa Ranieri nella seconda, Vittoria Ceretti nella terza, Barbara Palombelli e Beatrice Venezi nella quarta e, infine, Serena Rossi e Simona Ventura nella serata finale. Zlatan Ibrahimović e Achille Lauro saranno, invece, gli ospiti fissi della manifestazione.

Sanremo 2021: i siciliani in gara all’Ariston

Tra i favoritissimi di quest’anno, c’è il duo siciliano composto da Colapesce e DiMartino. Secondo Sisal Matchpoint, che ogni anno offre il pronostico del vincitore della kermesse, i due artisti siciliani sarebbero in cima alla classifica dei favoriti con il loro brano “Musica leggerissima”. Entrambi sono nati in provincia. Colapesce, all’anagrafe, Lorenzo Urciullo è nato a Solarino (SR) ed è stato leader del gruppo Albanopower. Ha debuttato da solista nel 2010 e con il suo primo album ha conquistato la Targa Tenco come migliore opera prima.

Dimartino, all’anagrafe Antonio Dimartino, è invece originario di Misilmeri nel Palermitano. Frontman dei Famelika, nel 2010 lascia il gruppo e pubblica il primo disco da solista, intitolato “Cara maestra abbiamo perso”. Insieme a Colapesce, a giugno del 2020, Dimartino pubblica l’album “I Mortali”, apprezzatissimo sia dal pubblico che dalla critica. Nel disco, è presente anche il singolo “Luna Araba” con Carmen Consoli.

Tra i big in gara anche un altro siciliano “in coppia”. Si tratta del palermitano Dario Mangiaracina che, assieme a Veronica Lucchesi, fa parte del duo La rappresentate di lista. In gara con il brano “Amare” e con tre album di livello alle spalle, i due erano già stati sul palco di Sanremo lo scorso anno come ospiti di Rancore. L’8 febbraio 2021 il gruppo ha annunciato l’uscita del suo quarto album per il 5 marzo, intitolato “My Mamma”. Il singolo di lancio, “Alieno”, è stato pubblicato il 12 febbraio 2021.

Infine, tra le “Nuove Proposte”, ci sarà Davide Shorty. Al secolo Davide Sciortino, si tratta di un cantautore, rapper e producer palermitano: si presenterà sul palco con il brano “Regina”. Proprio grazie a questo brano, il cantautore ha già vinto il premio Lunezia.