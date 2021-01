Sicilia, si lega cintura al collo per una challenge TikTok: grave una bambina

In Sicilia, una bambina è arrivata in ospedale quasi in fin di vita a causa di una pericolosa challenge vista sul celebre TikTok.

Una bambina di soli 10 anni è in gravi condizioni per via della “Blackout challenge” di TikTok: è successo a Palermo.

Secondo le ultime ricostruzioni, la challenge visibile su uno dei social più seguiti dagli adolescenti prevedeva che i “giocatori” stringessero una cintura intorno al proprio collo e resistessero il più possibile. È quanto fatto anche dalla piccola.

La bambina è arrivata all’Ospedale Di Cristina di Palermo in arresto cardiocircolatorio per un’asfissia prolungata. Il suo cuore si sarebbe fermato per alcuni minuti prima di ricominciare a battere grazie alle manovre rianimatorie eseguite dal personale sanitario.

Da ieri, è ricoverata all’interno del reparto di Rianimazione dell’ospedale già citato: le sue condizioni rimarrebbero gravi.