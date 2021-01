Etnapolis: orari, negozi, cinema e come raggiungerlo

Etnapolis è il quinto centro commerciale in Italia. Di seguito puoi trovare tutte le informazioni su orari di apertura, negozi, cinema e come arrivare.

Il Centro Commerciale Etnapolis è uno dei primi centri commerciali nati nella zona del Catanese. Si tratta del quinto centro commerciale in Italia ed è stato progettato dell’architetto romano Massimiliano Fuksas. Il centro è stato inaugurato il 23 novembre 2005: da allora è un punto di riferimento per tutti coloro che hanno bisogno di qualsiasi tipo di prodotto: dall’abbigliamento ai prodotti per la casa, dal supermercato al cinema.

Vediamo tutti i dettagli su orari di apertura, negozi e come arrivare.

Etnapolis orari

Gli orari del centro commerciale sono indicati sul sito web della galleria e possono variare in base a festività, giorni festivi o a particolari disposizioni. In generale, la galleria è aperta tutti i giorni, dal lunedì alla domenica dalle ore 9.30 del mattino alle ore 21 della sera.

Etnapolis negozi

Il centro commerciale si estende per più di 1 km. La sua area complessiva è di circa 105.000 m². Il centro conta di oltre 130 negozi, un ipermercato Decò, un cinema e 15 ristoranti. Tra i principali negozi di abbigliamento e calzature, troviamo: Aw Lab, Bata, Candida, Cannella, Conbipel, Golden Point, Guess, H&M, New Yorker, Original Marines, Oviesse, Piazza Italia, Primadonna, Stradivarius, Tata Italia, Tezenis, Yamamay, Adidas, Bershka, Camomilla, Chicco, Cotton and Silk, Deichmann, Gas, Geox, Motivi, Okaidi, Oltre, Primigi, Pull and Bear, Scarpe & Scarpe, Sisley, Timberland, Zara, Zuiki.

Per quanto riguarda l’area salute, bellezza e regalo, nella galleria del centro commerciale sono presenti i seguenti negozi: Carpisa, Douglas, Equivalenza, L’Erbolario, Miluna, Lapislazzuli, Mono, Ottica Nau, Stroilli Oro, Pandora, Toys Center, Wycon, La Gardenia, Oro Cash, Bottega Verde, Bijou Brigitte. Nel settore elettrodomestici e casa, troviamo infine: Game Stop, Kasanova, Kisené, Mertoli, Eminflex, Xiaomi, Conforama.

The Space Etnapolis

Il centro commerciale è diventato un punto di riferimento anche per gli appassionati di cinema. Si tratta di uno dei più grandi e più nuovi del territorio. Il cinema Etnapolis conta di quasi 2.500 posti a sedere con 12 sale. Quest’ultime sono tutte dotate di tecnologica Digital Dolby Surround. A disposizione, c’è anche un’area ristorazione, dov’è possibile acquistare snack, drink, popcorn e snack.

Come arrivare a Etnapolis

Il centro commerciale si trova a qualche chilometro dalla città di Catania, in contrada Valcorrente e, nello specifico, nel territorio del comune di Belpasso tra Piano Tavola e Paternò. Dall’aeroporto di Fontanarossa di Catania, è possibile raggiungere il centro in Taxi. Il centro è raggiungibile anche dalla Stazione Centrale dove è possibile usufruire della Metropolitana e, poi, del servizio treni messo a disposizione dalla Ferrovia Circumetnea. La FCE mette a disposizione anche il servizio autobus. In entrambi i casi, la fermata predisposta per arrivare al centro commerciale è “Valcorrente”.

Se siete in auto, dall’autostrada Messina-Catania, è possibile raggiungere il centro commerciale dall’uscita Misterbianco e dalla deviazione per Paternò SS121. Dall’autostrada Palermo-Catania è necessario prendere l’uscita tangenziale Ovest (direzione Misterbianco) e la deviazione per Paternò SS121.