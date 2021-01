Coronavirus Sicilia, non frenano i contagi: oggi +37 vittime

Coronavirus Sicilia: pubblicata la mappa del Ministero della Salute, che aggiorna i cittadini sull'incremento giornaliero di contagi, decessi e guariti.

Nella giornata di ieri, la Sicilia è stata la Regione col più alto numero di contagi in ventiquattro ore. Un dato significativo che sembra giustificare la richiesta, da parte del governatore Musumeci, di istituire la “zona rossa” per le prossime settimane. Preoccupa, infatti, l’incidenza del virus sulla popolazione isolana, rispetto al resto d’Italia. In generale, infatti, la curva epidemiologica sembra aver iniziato una lenta discesa nei giorni scorsi. In Sicilia, tuttavia, i numeri rimangono preoccupanti. Vediamo i dati di oggi.

Coronavirus Sicilia: il bollettino del 19 gennaio

Secondo il bollettino, pubblicato qualche minuto fa, dal Ministero della Salute, in Sicilia si registrano oggi 1.641 contagi. L’incremento di oggi porta il totale dei positivi nell’Isola, dall’inizio della pandemia, a 123.648. Gli attuali positivi sono invece 47.527 , con un incremento di 642 nelle ultime ventiquattro ore.

Per quanto riguarda decessi e guariti, si registra oggi un incremento di 37 vittime. Il totale dei decessi è di 3.064 dall’inizio della pandemia. Rincuoranti i numeri sui guariti, che portano il numero totale a 73.057.

Coronavirus Catania: i contagi di oggi

Nelle scorse settimane, la provincia di Catania si è rivelata tra le più colpite dal virus. I numeri molto alti – compresi quelli sulla mortalità – hanno allertato i cittadini. Tuttavia le restrizioni sono rimaste quelle decise per tutta l’Isola. In provincia di Catania si registrano oggi 237 nuovi contagi per un totale di 35.422.

Per quanto riguarda le altre province siciliane, i numeri si mantengono più o meno costanti. Di seguito, gli incrementi di oggi:

Palermo: 33.500 (569)

Messina: 15.819 (198)

Trapani: 8.718 (325)

Siracusa: 8.280 (165)

Ragusa: 7.678 (27)

Caltanissetta: 5.482 (62)

Agrigento: 4.848 (53)