Trenitalia lavora con noi: si assume anche in Sicilia

Trenitalia lavora con noi: opportunità lavorative anche per diplomati ed in Sicilia. Ecco le figure ricercate.

Trenitalia lavora con noi: Sono aperte le selezioni del personale da impiegare nella sua nota impresa di trasporti ferroviari.

Si esplicita che sul sito è possibile mandare la propria candidatura spontaneamente, anche quando non ci sono posizioni aperte. Ma questa volta Trenitalia sta cercando nuove figure da inglobare nel suo organico con posizioni specializzate e non. Possono candidarsi diplomati e laureati in base alle specifiche richieste da ogni settore disponibile.

Trenitalia lavora con noi: le figure ricercate

Trenitalia assume anche in Sicilia. Nel dettaglio, si ricercano macchinisti con diploma ad indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica, Elettronica e Elettrotecnica, Informatica e Telecomunicazioni, Trasporti e Logistica, Meccanica, Meccatronica ed Energia. Le assunzioni riguardano la sede di Palermo e le candidature si chiudono il prossimo 4 gennaio.

Altre offerte

Inoltre, secondo quanto esplicitato sul sito, il Gruppo Ferrovie dello Stato italiane ricerca anche Assistenti Direzione Lavori ambito Civile da inserire in RFI S.p.A. (e da assumere a tempo indeterminato) per le Direzioni Territoriali Produzione (DTP) e per la Direzione Investimenti. in questo caso, sono richiesti:

il possesso del diploma quinquennale ad indirizzo Tecnico (costruzione ambiente e territorio, geometra), da indicare nella sezione “istruzione” del form online;

il possesso della patente B;

e, per la DTP di Palermo, la residenza nelle province di PA, AG, CL, CT, EN, ME, RG, SR, TP.

Anche in questo caso, è possibile inviare la propria candidatura entro il giorno 4 gennaio 2021.

Infine, il Gruppo sarebbe anche alla ricerca di Assistenti Direzione Lavori ambito Civile da inserire in RFI S.p.A.per le Direzioni Territoriali Produzione (DTP) e per la Direzione Investimenti. Si richiedono i medesimi requisiti previsti dalla precedente offerta. L’inserimento avverrà con un contratto a tempo indeterminato. Le candidature si chiuderanno il prossimo 4 gennaio.

Trenitalia lavora con noi: ulteriori informazioni

Sarà possibile consultare le offerte sopracitate sulla sezione “Lavora con noi” del sito delle Ferrovie dello Stato. Bisognerà creare un proprio profilo personale, inserendo il curriculum nel database. Ogni figura ricercata ha il suo settore e una determinata scadenza, quindi si consiglia di fare attenzione nella lettura dei bandi.

Si esplicita, infine, che Trenitalia nella modalità di selezione del personale opererà con esami scritti e/o orali.