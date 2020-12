Sicilia Live Catania: le ultime notizie di oggi

Sicilia Live Catania: è possibile leggere le ultime notizie di cronaca (e non solo) con al centro la città etnea e la provincia.

Minaccia l’ex moglie e la figlia: fermato

Ad Adrano, da tempo un uomo perseguitava e minacciava l’ex moglie e la figlia. Di fronte al rifiuto opposto dalla ex moglie, l’uomo avrebbe persino inveito contro di lei e la loro figlia, lanciando un sasso contro la loro abitazione. Inoltre, avrebbe detto anche di possedere un coltello, possibile oggetto da utilizzare per poterle aggredire.

Gli agenti del commissariato di Pubblica Sicurezza di Adrano (CT) hanno, per questo, emesso l’ordinanza che dispone l’applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla ex moglie e alla figlia e ai luoghi abitualmente frequentati dalle stesse.

Spaccio a Santo Stefano: in arresto un 18enne

A Catania, la Polizia di Stato ha sanzionato e posto agli arresti un ragazzo di 18 anni,pregiudicato con precedenti specifici, (C.R), trovato a spacciare erba nella giornata “rossa” di Santo Stefano. Sanzionato anche il “cliente” che ha consegnato due dosi di erba agli agenti.

Giocavano a carte in 11: chiuso circolo ricreativo per pensionati

Nel corso del pomeriggio di ieri, grazie anche ad una segnalazione pervenuta in Sala Operativa, il personale delle Volanti dell’UPGSP è intervenuto nel quartiere catanese Picanello in cui, all’interno di un circolo ricreativo per pensionati, si erano riunite più persone (11) per trascorrere il pomeriggio giocando a carte.

Sono stati sanzionati tutti gli avventori, oltre che il responsabile del circolo. Inoltre, è stata predisposta la chiusura per 5 giorni dell’ambiente.

Bollettino Coronavirus: a Catania oltre 100 nuovi casi

Anche oggi, la redazione di LiveUnict ha fornito i dati su decessi, positivi, guariti e ricoverati in Sicilia. Secondo quanto indicato dall’ultimo bollettino, sarebbero 650 i nuovi casi di Covid registrati all’interno dell’Isola nelle ultime 24 ore.

A Catania, in particolare, questi ammonterebbero a 117: il capoluogo etneo è “secondo” solo a Palermo, che oggi conta ben 187 nuovi positivi.