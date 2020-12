Covid-19, in Sicilia 650 nuovi casi: +117 a Catania

La redazione di LiveUnict fornisce ancora una volta i dati legati alla pandemia e diffusi dal Ministero della Salute. Ecco i numeri registrati in Sicilia e in Italia.

Da ormai diversi mesi leggiamo quotidianamente bollettini diffusi dal Ministero della Salute e destinati a riportare numeri di vittime, positivi e guariti. Secondo quello di oggi, 28 dicembre, sarebbero 650 i nuovi casi di Covid registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore. Va precisato, tuttavia, che i tamponi processati ammontano a 5.693: il rapporto tra casi positivi e test effettuati è, così, dell’11,4%.

Inoltre, si registrano 28 nuovi decessi. Crescono di 38 unità i ricoverati in ospedale (ora 1.239 in totale) e di un’unità quelli in terapia intensiva (ora 175). I dichiarati guariti sono stati invece 543.

Il numero degli attuali positivi è dunque di 33.246, 32.007 dei quali in isolamento domiciliare.

I numeri per provincia

Catania: 26.824 (+117) ;

; Palermo: 24.835 (+187);

Messina: 10.059 (+112);

Ragusa: 6.771 (+33);

Trapani: 5.762 (+3);

Siracusa: 5.283 (+56);

Caltanissetta: 3.760 (+89);

Agrigento: 3.755 (+4);

Enna: 3.217 (+49)

E in Italia?

Sono stati resi pubblici anche i dati della Penisola. In Italia, nel corso delle ultime 24 ore, sono stati registrati 8.585 nuovi casi di Coronavirus. I tamponi effettuati, tuttavia, sono appena 68.681 (comunque in aumento rispetto ai 59.879 di ieri). Le nuove vittime sono 445. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono in totale 2.565 (167 nuovi ingressi).